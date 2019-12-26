Türkiye’nin otomobili nerede üretilecek?

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtımı için hazırlıklarına devam ediyor. Grubun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan detaylarla kamuoyunun merakı giderilirken bir taraftan da tansiyonu yüksek tutmaya çalışıyorlar.

Yerli otomobil konusunun açıldığı ilk günden itibaren ne kadarının yerli olacağı ve bu otomobilin nerede üretileceği merak edilen en önemli konular arasındaydı. Bugüne geldiğimizde ise henüz yerli otomobilin fabrikasının nerede olacağına dair net bir bilgi yok. Belki 27 Aralık günü gerçekleştirilecek olan tanıtım toplantısında bu konuyla alakalı ilgili makamlardan resmi bir açıklama gelebilir. Ayrıca ülkemizde birden fazla dünya devi markanın üretim yaptığını biliyoruz.

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TÜRKİYE’DE HANGİ MARKALAR HANGİ ŞEHİRLERDE ÜRETİM YAPIYOR?

Türkiye’de üretim yapan en önemli markalar arasında Fiat Chrsysler Automobiles yani FCA yer alıyor. Tofaş adı altında üretim yapan firmanın fabrikası Bursa’da. 450 bin adet kapasitesi olan bu fabrikada Fiat Egea, Fiorino ve Doblo modelleri üretilip, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Bir diğer otomotiv devi olan Fransız Renault’un Clio ve Megane Sedan modellerinin üretimini gerçekleştirdiği tesisi Bursa şehrinde bulunuyor. Marka yeni Clio modelinin üretimini de bu tesiste gerçekleştirip tüm Avrupa’ya Türkiye’de ürettiği otomobillerini gönderecek. Oyak Renault Türkiye'de seri olarak motor üretimi ve ihracatı yapan tek otomobil fabrikasıdır.

Bursa’da yer alan bir diğer üretim tesisi ise Karsan’ın. Karsan Hasanağa fabrikası 54 bin 600 adetlik üretim kapasitesine sahip. Firma Bursa’da Hyundai Motor Company'ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, Bozankaya marka elektrikli otobüsleri ve Menarinibus marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları üretiyor.

İstanbul’un Anadolu’ya çıkış yolundaki ilk duraklarından biri olan Sakarya’ya geldiğimizde ise Japon otomotiv devi Toyota’nın üretim tesisiyle karşılaşıyoruz. Toyota bu tesiste dünyanın en çok satan otomobili olan Corolla’nın üretimini gerçekleştiriyor. Ayrıca marka 2016 yılından itibaren C-HR modelinin hem hibrit hem de benzinli motorlu versiyonu bu tesiste üretmeye başladı. Toyota C-HR Hybrid Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil olarak öne çıkıyor.

Kocaeli’nde ise tüm Avrupa’nın Ford marka ticari araç ihtiyacını gideren Otosan fabrikasına geliyor. Bu tesiste hafif ticari araç modellerinden ticari araç modellerine ve markanın tüm dünyaya sattığı Ford Trucks araçlarına kadar her aracın üretimini ya da üretiminin bir kısmını gerçekleştirdiği tesisi yer alıyor. Bu fabrikada Transit, Tourneo ve Transit Custom, Tourneo ve Transit Courier modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Ford Otosan’ın üretim kapasitesi ise 2018 yılı sonuyla 455 bin adet.

Bölgenin Adapazarı tarafına baktığımızda ise Güney Koreli otomobil üreticisi olan Hyundai’nin üretim tesisini görüyoruz. Bu tesiste marka A ve B segmentinde yer alan i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. Burada üretilen Hyundai otomobilleri tüm Avrupa’ya ihraç ediliyor. Fabrikanın senelik üretim kapasitesi ise 245 bin adet!

İzmir ve Manisa bölgesine baktığımızda ise oradaki endüstriyel hareketliliğin Marmara’daki duruma göre daha sakin olduğunu fark ediyoruz. İzmir Torbalı’da kapatılan Opel fabrikası bölgedeki sakinliğin en temel sebebi. Ancak İzmir limanının Avrupa’ya açılan bir kapı olması şehrin lojistik alt yapısının iyi olması bu bölgenin dikkat çekici olduğunu Volkswagen yatırımı konusunda ortaya çıkarttı.

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Alman otomotiv devi Volkswagen yeni üretim tesisi için Türkiye’nin İzmir’e yakın olan Manisa şehrini tercih edecek söylentileri var, henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen “Volkswagen Turkey” adında bir şirket açılışı geride bıraktığımız aylarda gerçekleşmişti.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLEBİLİR?

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu’nun (TOGG) merkezi Gebze’de bulunuyor. İstanbul çıkışında yer alan Gebze hem deniz, hem demir hem de Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde kara ve hava lojistiğine elverişli bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca bölgede bulunan organize sanayi ve sanayi bölgeleri parça tedariği konusunda TOGG’u besleyecek bir yer.

Gebze’nin bu avantajları yoğun bir lokasyonda olduğu gerçeğini de göz ardı ettiremiyor. Bu yüzden Gebze konusunda nasıl bir ilerleme kaydedilir ilerleyen günlerde göreceğiz.

Adapazarı, Kocaeli ve Sakarya bölgesine geldiğimizde ise hali hazırda aktif olarak üretim yapan markaların bu bölgeye sağladığı bir gelir ve ekosistem var. Özellikle bu ekosistem içerisinde yerli otomobil üretimi için ihtiyaç duyulabilecek her türlü tedarikçi ve üreticinin yer aldığı da en önemli konulardan biri.

Bu bölgenin lojistik altyapısına göz attığımızda ise Türkiye’nin erişilebilir en kolay ama yoğun bölgelerinden biri olduğunu belirtebiliriz. Ancak şunu belirtmekte fayda var Marmara Bölgesi’nin yerli otomobil üretimine en uygun yerlerinden biri Adapazarı, Kocaeli ve Sakarya diyebiliriz.

Marmara Bölgesi’nin bir diğer sanayi merkezi olan Bursa ise ev sahipliği yaptığı Tofaş ve Renault fabrikalarıyla TOGG’a göz kırpan en büyük merkez pozisyonunda… Bu bölgede üretim yapan markalar ve diğer tedarikçi firmalara göz attığınızda Bursa’nın gerçekten Türkiye’nin Detroit’i olduğunu söyleyebilirsiniz.

Ege Bölgesi’nde yer alan ve son günlerde Volkswagen yatırımıyla popüler olan Manisa ise TOGG açısından önemli bir lokasyon olabilir. Yerli otomobil Manisa üzerinden tüm Türkiye’ye daha hızlı biçimde gönderilebilir. Ayrıca Manisa, yakın olduğu İzmir üzerinden deniz yoluyla ihracat yapılması planlanan Avrupa ve diğer ülkelere de iyi bir açılan kapı olabilir.