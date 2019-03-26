Türkiye’nin şansı yüzde 50!

Autonews haberine göre Çek markanın Doğu Avrupa’da açmayı planladığı fabrikasının üretim adedi ve son iki lokasyonu belli oldu. Marka CEO’su Bernhard Maier kapasitenin 350 bin adet olacağını ve talep doğrultusunda 2 kat arttırılabileceğini açıkladı.

Yapılan planlamada fabrikanın 2022’nin sonunda tamamlanması ve 2023 yılında da üretime başlaması planlanıyor. Meier, fabrika için lokasyonların 4’ten 2’ye düşürüldüğünü de açıkladı. Bu iki alternatif ülke arasında Sırbistan ve Türkiye yer alıyor. Yeni fabrika markanın en büyük ikinci üretim tesisi olacak!

Yeni üretim tesisinde Skoda Karoq ve Seat Ateca kompakt SUV modellerinin üretileceği ancak senaryonun tam olarak netleşmediği marka CEO’su tarafından Skoda’nın 20 Mart’ta düzenlediği yıllık toplantısında söylendi. Maier’in yaptığı açıklamada markanın Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasının tam kapasite çalıştığı ve buna rağmen istenilen siparişlere yetişemediği açık bir şekilde belirtildi. Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikanın kapasitesi ise 100 bin! Çek marka talebe yetişemediği için yeni üretim tesisi kurma kararı aldı.

Skoda 2018 yılında Mlada Boleslav ve Kvansiny fabrikalarında 886 bin 100 adet otomobil üretti.