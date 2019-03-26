Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin şansı yüzde 50!

Doğu Avrupa'da kurulmasının planlandığı, Türkiye ve Sırbistan'ın en önemli adaylar olduğu Skoda fabrikasının üretim kapasitesinin 350 bin adet olacağı Skoda CEO'su Bernhard Maier tarafından açıklandı.Ayrıca Maier, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört adaydan alternatif sayısını ikiye indirdiklerini ve bu üretim tesisinin, markanın en büyük ikinci fabrikası olacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
15:09 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’nin şansı yüzde 50!

Autonews haberine göre Çek markanın Doğu Avrupa’da açmayı planladığı fabrikasının üretim adedi ve son iki lokasyonu belli oldu. Marka CEO’su Bernhard Maier kapasitenin 350 bin adet olacağını ve talep doğrultusunda 2 kat arttırılabileceğini açıkladı.

Yapılan planlamada fabrikanın 2022’nin sonunda tamamlanması ve 2023 yılında da üretime başlaması planlanıyor. Meier, fabrika için lokasyonların 4’ten 2’ye düşürüldüğünü de açıkladı. Bu iki alternatif ülke arasında Sırbistan ve Türkiye yer alıyor. Yeni fabrika markanın en büyük ikinci üretim tesisi olacak!

Yeni üretim tesisinde Skoda Karoq ve Seat Ateca kompakt SUV modellerinin üretileceği ancak senaryonun tam olarak netleşmediği marka CEO’su tarafından Skoda’nın 20 Mart’ta düzenlediği yıllık toplantısında söylendi. Maier’in yaptığı açıklamada markanın Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasının tam kapasite çalıştığı ve buna rağmen istenilen siparişlere yetişemediği açık bir şekilde belirtildi. Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikanın kapasitesi ise 100 bin! Çek marka talebe yetişemediği için yeni üretim tesisi kurma kararı aldı.

Skoda 2018 yılında Mlada Boleslav ve Kvansiny fabrikalarında 886 bin 100 adet otomobil üretti.

İLGİLİ HABERTürkiye'nin adaylığı sıkıntıya girdi!Türkiye'nin adaylığı sıkıntıya girdi!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:24 26.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more