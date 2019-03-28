Volkswagen : Ford ile birlikte pick-up geliştireceğiz!

2019 yılının Ocak ayında VW ve Ford aralarında bir anlaşma olacağını açıklamıştı. Ancak bu anlaşmanın kapsamının ne olacağı hakkında pek bir açıklama yapmak istemediler. Markalardan yapılan karşılıklı açıklamalarda Ford ve VW’nin birlikteliğinin iyi olacağı, bir arada hafif ticari araç geliştireceklerini, sürücüsüz ve elektrikli araçlar üzerine de yoğunlaşacakları hakkında çok şey söyledi.

Reuters’ın haberine göre Ford ve VW birlikte pick-up üretecekler, mobilite çözümlerine ve sürücüsüz araçlara yoğunlaşacaklar. Bu sayede iki marka da milyarlarca dolarlık maliyetlerini azaltacaklar.

Volkswagen Ticari Araçlar CEO’su Thomas Sendran bugün yaptığı açıklamada, “Ford’un otonom sürüş araçlar için oluşturduğu bölümü olan Argo’dan hisse almak için marka ile görüşüyoruz” dedi. Volkswagen’in Argo üzerindeki yatırımları hakkında ise bir kaç haftadır tartışmalar oluyor.

Ford ise Argo’yu 2017 yılında satın almıştı. Argo Al ismindeki firma Pittsburg merkezli, sürücüsüz araçlar üzerine çalışmaları olan bir start-up projesi. WSJ’nin geçen ayki haberinde ise VW’nin Argo’ya 600 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.