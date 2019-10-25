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Volkswagen’in patronundan Tesla’ya övgü

Golf'ün yeni jenerasyonun tanıtımında konuşan VW AG CEO'su Herbert Diess elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diess, "Tesla butik ve niş bir üretici değil, daha fazlası..." dedi.

Sozcu.com.tr
12:32 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen’in patronundan Tesla’ya övgü

Wolfsburg’ta markanın kalbinde düzenlenen Golf 8 etkinliğinde konuşan Herbert Diess, Tesla ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu. Amerika merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla kompakt sınıfta yer alan Model 3 otomobiliyle Avrupa’da son günlerde en çok tercih edilen ve en çok teslimatı gerçekleşen modeller arasında birinci sırada yer alıyor.

Volkswagen CEO’su Herbert Diess

Diess yaptığı açıklamada, “Tesla küçük ve butik bir niş marka değil. Model 3 yüksek hacimde üretilen bir Tesla modeli ve Tesla en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Tesla’ya gerçekten çok saygı duyuyoruz ve rakip olarak çok ciddiye alıyoruz.” dedi.

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