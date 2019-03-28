Bronşit, reflü hastalığı, tükürük bezi enfeksiyonu, sinüzit gibi hastalıklar ile birlikte soğan, sarımsak ve tütün ürünleri gibi faktörlerden dolayı ortaya çıkan ağız kokusu ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Ağız kokusunun nedenleri ve ağız kokusu için hangi doktora gidilir?

AĞIZ KOKUSU NEDİR?

Tıp dilinde holitoz olarak bilinen ağız kokusu ya da nefes kokusu, genellikle ağızda biriken bakteriler ve düzenli diş fırçalamamak, ağız temizliğine dikkat etmemek, kokulu bazı yiyecekler, tütün ürünleri kullanmak, sinüzit, diş eti hastalıkları gibi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir. Ağız kokusu ağızda ortaya çıkan bakterilerin sebep olduğu sülfür bileşenidir.

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Ağız kokusunun olası sebepleri şunlardır:

– Bronşit

– Reflü hastalığı

– Tükürük bezi enfeksiyonu

– Sinüzit

– Bağırsak tıkanması

– Diyabetik ketoasidoz

– Karaciğer yetmezliği

– Zatürre

– Tüberküloz

– Diş eti iltihabı

– Periyodontit (diş ve kemikleri de içeren dişeti sırası iltihabı)

– Ağız temizliğine dikkat etmemek

– Çeşitli nedenlerden dolayı tükürük miktarında azalma yaşama

– Diş çürümesi

– Temizlenmemiş ya da tam oturmamış protez

AĞIZ KOKUSU İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Ağız kokusu teşhisi için ağız ve diş sağlığı bölümüne gidilmelidir. Eğer kokunun sebebi dişlerden kaynaklıysa diş doktorunuz gereken tedaviyi sağlayacaktır. Ancak diş/diş eti sorununuzun olmadığına diş hekiminiz karar verdiyse sizi mutlaka kulak burun boğaz hekimine yönlendirecektir. Kulak burun boğaz hekiminin muayenesinden sonra ise tedavi uygulanmaya başlanmaktadır.

İLGİLİ HABER Ağız yaralarının nedenleri nelerdir, ne iyi gelir?