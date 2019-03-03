CHP’li Çakırözer: ‘SMA’lı hastaların tüm ihtiyaçlarını devlet karşılamalı’

SOSYAL DEVLET KARŞILAMAK ZORUNDA

CHP'li Çakırözer Spinal Müsküler Atrofi (SMA) TIP 2 hastası İslam Olkun'u evinde ziyaret ederek, Olkun ve ailesinin talep ve sıkıntıları dinledi. Kullandığı tekerlekli sandalye ile kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılamaya çalışan İslam Orkun, kullandığı tekerlekli sandalyenin tam donanımlı olduğunu ve çok pahalı olduğu için herkesin bu aracı alamadığını belirtti.

SOSYAL DEVLET KARŞILAMAK ZORUNDA

Ziyareti sırasında Orkun ve ailesinin talep ve sıkıntılarını dinleyen Çakırözer, Olkun ailesiyle birlikte hükümete SMA'lı hastaların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması çağrışanda bulundu. Çakırözer, “Sadece Eskişehir’imizde değil Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce SMA’lı yavrumuz ve aileleri hayata tutunmak için mücadele veriyor. İlaçların bir kısmı devlet tarafından karşılanmaya başlaması hepimizi mutlu etti. Ama İslam gibi SMA TIP 2 hastalarımızın tam donanımlı tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanmalı. Sosyal devlet bunu karşılamak zorunda. Çocuklarımızın geleceği ve onları daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu” şeklinde konuştu.

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı nöro-müsküler bir hastalık. 3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor. Bu belirtiler içerisinde yutkunma ve solunum zorluğu, desteksiz oturamama gibi sorunlar görülüyor.

SMA hastalığında kesin tedavinin bulunması için 2 tür çalışma yapılıyor. Bunlardan biri genetik terapi. Bu terapi ile SMA rahatsızlığının nedenleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Diğer tedavi şekli ise hücresel değiştirme terapisi. Bu yol ile ölü hücreler veya ölmeye başlayan hücreler yenileriyle değiştirilmeye çalışılıyor.