Ciltte mantar enfeksiyonu nedir? Ciltte mantar enfeksiyonları neden olur? Mantar enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi… oub2

Temas yoluyla bir kişiden başka bir kişiye geçebilen, oldukça bulaşıcı olan ciltte mantar enfeksiyonu nedir? Ciltte mantar enfeksiyonları neden olur? Mantar enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

CİLTTE MANTAR ENFEKSİYONU NEDİR?

Mantar enfeksiyonları hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilecek çok yaygın cilt sorunlarıdır. En sık görülen cilt mantarı enfeksiyonlarından bazıları saçkıran, intertrigo, atlet ayağı, tinea capitis, kasık mantarı, tırnak mantarıdır. Bu enfeksiyonların belirtileri rahatsız edici ve tahriş edici olsa da, nadiren tehlikelidir ve uygun topikal krem veya oral ilaçlar ile kolayca tedavi edilebilir.

Saçkıran

Saçta veya sakallarda boşluklar şeklinde görülür. Çocuklarda sıklıkla görülse de yetişkinlerde de rastlanır. Bölgenin açılması, hafif kızarıklık ve pullanmayla kendini belli eder.

İntertrigo

Özellikle derinin kat yapan kısımlarında, deri yüzlerinin birbirine sürtünmesi sonucu oluşan kızartı ve hafif iltihaplanma ile belirgin tahriş hali; genellikle nemli iklimlerde ve şişman kimselerde görülen, ısı, nem ve sürtünmenin sebep olduğu, kaşıntı ve yanma hissi ile belirgin deri hastalığıdır.

Tinea capitis

Esas olarak çocukları etkileyen, bulaşıcı ve salgın olabilen bir dermatofitozdur. Erkek çocuklarında kız çocuklarından daha fazla görülmektedir. Hastalığın etkeni trikofiton veya mikrosporum türlerindendir.

Kutanöz kandidiyaz

Vücudun hemen hemen her cilt bölgesini içerebilir, ancak çoğunlukla koltukaltı ve kasık gibi nemli, kırışık bölgelerde ortaya çıkar. Kandidiyaz bebeklerde en sık görülen bebek bezi döküntüleri nedenidir. Kandidiyaz ayrıca obez veya şeker hastalığı olan kişilerde yaygındır.

Atlet ayağı

En yaygın dermatofit enfeksiyonudur. Genellikle kaşıntılı, pullu, iltihaplı döküntüler olarak üçüncü ve dördüncü ayak parmağının perdelerinde başlar. Ciltte giderek artan ağrı, ağrılı çatlaklar, bazen hoş olmayan koku, kırmızı ve / veya beyaz şiş alanlarla karakterizedir. Eğer tedavi edilmezse yaygın olarak ikincil bakteriyel enfeksiyonlar görülür.

Tırnak mantarı

Ayak parmaklarında görülen mantar enfeksiyonlarıdır. Çoğu kez tırnağın serbest ucundan başlar, genellikle önce büyük tırnağı tutar ve sıklıkla asimetriktir. Tırnak beyaz veya sarımsı renklere soluklaşır ve aşama aşama daha kırılgan ve ufalanan hale gelir. Zamanla daha çok tırnak etkilenir. Çoğu kez enfeksiyon ağrısızdır ve görülebilir enflamasyon yoktur veya minimumdur. Tırnak hasarı ilerledikçe özellikle de eğer tırnak ağrılı ve kalınlaşmışsa harekette ve ayakkabı giyilmesinde problemler olabilir.

Kasık mantarı

En rahatsız edici mantar türlerinden biridir. Genelde erkeklerde görülür. Kasık bölgesinde kızarıklık ortaya çıkar, bazen cinsel organlara kadar yayılır. Yanma ve kaşıntı görülür. Ayak mantarından bulaştığı vakalar da vardır.

CİLTTE MANTAR ENFEKSİYONU NEDENLERİ

Cilt mantarı enfeksiyonları, mantar sporları vücutta ölü keratin hücrelerini istila ettiğinde ortaya çıkar. Enfeksiyonlar çok bulaşıcıdır ve insandan insana çok kolay bir şekilde bulaşabilirler, ancak ortak kullanım alanlarında da bulunabilirler. Mantarlar nemli ortamlarda çok hızlı ürer, bu nedenle eğlence merkezleri, yüzme havuzları, çocuk oyun alanları ve ortak banyolar gibi yerler, eğer uygun şekilde temizlenmezse mantarlarla dolu olabilir.

Cilt mantarı geliştirme riski artırabilen bazı faktörler ise şunlar olabilmektedir:

– Aşırı kilolu ya da obez olmak

– Banyo veya duştan sonra cildin tamamen kurutulmaması

– Cilt mantarı enfeksiyonu olan bir kişi veya hayvanla temas etmek

– Giysiler, havlular ve yatak örtüleri gibi mantarlarla enfekte olabilen eşyalara temas etmek

– Duş ve havuz alanlarında çıplak ayakla yürümek

– Terledikten sonra terin kurumasına izin vermeyen sıkı kıyafetler giymek

– Şeker hastası (diyabet) olmak

– Antibiyotik kullanımı

– Hamile olmak

– HIV / AIDS gibi bağışıklık sistemini zayıflatan sağlık koşullarına sahip olmak

– Zayıf beslenme ve bağışıklık sisteminin zayıflaması

CİLTTE MANTAR ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Cilt mantarı enfeksiyonunun en yaygın ve göze çarpan belirtisi kaşıntıdır. Enfeksiyon olduğunu gösteren herhangi bir kızarıklık görmeden önce kaşıntı yaşayabilirsiniz. Bazı mantar enfeksiyonlarına net fiziksel semptomlar eşlik eder. Mesela, saçkıran enfeksiyonları halka şeklinde bir döküntüye neden olur. Semptomların çoğu aynı zamanda vücudun belli bir bölgesi ile sınırlıdır. Tinea capitis sadece kafa derisini etkilerken, atlet ayağı, adından da anlaşılacağı gibi, sadece ayakları etkiler.

CİLTTE MANTAR ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Cilt mantarında uygulanan iki temel yöntem antifungal ilaçlar ve nem önleyici tedbirleri kapsamaktadır. Mantar enfeksiyonları tipik olarak antifungal ilaçlarla tedavi edilmektedir. Genellikle etkilenen bölgelere topikal ilaçlar olan antifungal ilaçların uygulanması mantarı tedavi etmek için yeterli olabilmektedir. Topikal ilaçlar krem, jel, losyon, solüsyon veya şampuanı içerir. Diğer yandan, bazı antifungal ilaçlar ağız yoluyla da alınabilmektedir.

İlaç tedavisine ek olarak, mantar oluşan cilt alanının kuru kalmasını sağlamak oldukça önemlidir. Duştan sonra ayrı bir havluyla enfekte alanı iyice kurutmak ya da mantar ayaklarda oluştuysa mümkünse bir süre açık ayakkabılar giymek faydalı olabilir.

Bazı enfeksiyonlarda oluşan inflamasyonu ve kaşıntıyı hafifletmek için doktor tarafından kortikosteroidler reçete edilebilir.