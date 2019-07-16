Düzensiz diş fırçalama alışkanlığına bağlı kötü ağız içi hijyeni, genetik yatkınlık ve diş hekimi kontrolünün düzenli olarak yapılmaması gibi etkenlerle ortaya çıkan diş apsesi belirtileri nelerdir? Ağrısı kaç günde geçer? İşte bilinmesi gerekenler…

DİŞ APSESİ NEDİR?

Diş apsesi diş etlerinde bir bakteriyel enfeksiyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan içi irin dolu ceplerdir ve dişin farklı bölgelerinde meydana gelebilir. Diş apse yaptığında, bazen kulağınıza veya boynunuza yayılan orta ila şiddetli ağrıya neden olur.

DİŞ APSESİ TÜRLERİ

Farklı diş apsesi tipleri bulundukları yere bağlıdır. En yaygın üç tür:

– Periapikal apse

Bu bir diş kökünün ucunda bir apsedir.

– Periodontal apse

Bu diş kökünün yanındaki diş etinde bir apsedir. Ayrıca çevre doku ve kemiğe de yayılabilir.

– Diş eti apsesi

Bu diş etlerinde oluşan bir apsedir .

İLGİLİ HABER Gebelikte diş ağrısı yaşandığında ne yapılmalı?

DİŞ APSESİ BELİRTİLERİ

Bir diş apsesinin belirti ve semptomları şunlardır:

– Çene kemiğine, boynuna veya kulağına yayılan şiddetli, kalıcı, zonklayan diş ağrısı

– Sıcak ve soğuğa karşı hassasiyet

– Çiğneme veya ısırma sırasında ağrı

– Ateş

– Yüzünüzde veya yanağınızda şişlik

– Çenenizin altında veya boynunuzda hassasiyet ve şişmiş lenf bezleri

– Nefes alma veya yutma zorluğu

– Ağız kokusu

– Ağızda hoş olmayan tat

DİŞ APSESİ AĞRISI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Apse dişinin tedavisi, enfeksiyonun temizlenmesi ve ağrının giderilmesine odaklanır. Apse olmuş bir dişin birkaç gün içinde temizlenmesi gereklidir. Bunun için diş hekimi size antibiyotik bir ilaç reçete edecektir. Antibiyotiklerin düzenli olarak kullanılması çok önemlidir. Bunun sonucunda diş apsesi nedeniyle oluşan ağrı birkaç güne kadar rahatlamaya başlayacaktır.

DİŞ APSESİNE İYİ GELEN UYGULAMALAR

– Tuzlu su ile gargara

– Sirkeli su ile gargara

– Ağrıyan taraftaki yanağa buz koymak

– Sarımsak ile tampon yapmak

– Tuz ile ovulmuş bir dilim salatalığı ağrıyan yere koyarak bekletmek

– Su ile incelttiğiniz oksijen ile gargara yapmak

– Çiğnenebilen karanfillerden birkaç tanesini ağrıyan yere koymak veya karanfil yağını bir pamuğa koyarak ve ağrıyan bölgede bekletmek

– Karbonatı bir miktar su ile karıştırıp gargara yapmak