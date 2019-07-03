“Egzama” kelimesi aynı zamanda en yaygın egzama türü olan atopik dermatitin tıptaki karşılığıdır. Atopik; atopik dermatit, astım ve saman nezlesi de dahil olmak üzere bağışıklık sistemini içeren bir hastalık grubunu belirtir. Dermatit, cildin iltihabıdır. Peki, Egzama neden olur? Egzama bulaşıcı mı? Egzama belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

EGZAMA NEDİR?

Egzama, deride oluşan iltihabi bir hastalıktır. Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntılı kabarcık oluşumu ile karakterizedir. Atopik egzama, kontakt dermatit ve diskoid egzama dahil olmak üzere birkaç farklı egzama türü vardır. Egzama alerjik bir reaksiyon değildir. Buna rağmen, egzaması olan çok sayıda çocuğun gıda alerjileri de vardır. Bu, süt ürünleri, yumurtalar ve fındık gibi bazı yiyeceklerin (egzamalı çocuklarda yaygın gıda alerjisi tetikleyicileri) buna neden olduğu veya daha da kötüleştireceği anlamına gelmez .

EGZAMA NEDEN OLUR?

Doktorlar egzamaya neyin neden olduğunu tam olarak bilmiyorlar. En sık görülen egzama türü (atopik dermatit) alerjiye benzer. Ancak yetişkinlerden ziyade çocuklarda daha sık görülen cilt iritasyonu alerjik bir reaksiyon değildir.

Mevcut düşünce, egzamanın aşağıdakileri içeren faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı şeklindedir:

– Genetik

– Bağışıklık sisteminin anormal fonksiyonu

– Çevre

– Cildin daha hassas olmasına neden olabilecek aktiviteler

– Cildin bariyerinde nem oluşumuna neden olan kusurlar ve içindeki mikroplar.

EGZAMA BULAŞICI MI?

Egzama bulaşıcı değildir. Siz veya çocuklarınız, egzamaya sahip olan biri ile temasta olsanız bile egzamanın size bulaşma olasılığı yoktur.

EGZAMA BELİRTİLERİ

– Ciltte kuruluk

– Kaşıntı

– Kabarcık oluşumu

– Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

– Kızarıklık

– İltihap

– Saç derisinde kepeklenme

– Deride çatlama

İLGİLİ HABER Kuru, yağlı cilt tipine göre maske tarifleri...

EGZAMA TEDAVİSİ

Egzama için kesin bir tedavi yoktur. Durumun tedavisi, etkilenen cildi iyileştirmeyi ve semptomların alevlenmesini önlemeyi amaçlar. Doktorlar, bireyin yaşına, semptomlarına ve mevcut sağlık durumuna bağlı olarak bir tedavi planı önerecektir. Bazı insanlar için egzama zamanla geçer. Diğerleri için ömür boyu süren bir durum olmaya devam etmektedir.

Egzama için bazı tedavi seçenekleri şunlardır:

– Cildi nemli tutmak, kaşıntıyı ve çatlamayı azaltmak için nemlendiriciler veya yumuşatıcılar.

– Şişme, kızarıklık ve ağrıları azaltmak için steroid kremleri ve merhemler.

– Özellikle geceleri kaşıntıyı azaltmak için antihistaminikler.

– İnflamasyonu azaltmak için topikal kalsinörin inhibitörleri.

– İltihapla mücadele için ultraviyole (UV) ışığının kullanıldığı fototerapi.

– Bakteriyel cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için antibiyotikler.