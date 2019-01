Hepatit B nedir? Hepatit B nasıl bulaşır? Hepatit B belirtileri ve tedavisi…

Karaciğerde hasara neden olabilecek bulaşıcı bir virüs enfeksiyonu olan hepatit B hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Hepatit B nedir? Hepatit B nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Enfekte olmuş kanla ve diğer bazı vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılan hepatit B nedir? Hepatit B nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

HEPATİT B NEDİR?

Hepatit B, hepatit B virüsünün (HBV) neden olduğu ciddi bir karaciğer enfeksiyonudur. Hepatit B virüsü olan birinin kanı, açık yaraları veya vücut sıvılarıyla temas ettiğinde yayılır.

HBV beş çeşit viral hepatit türünden biridir. Diğerleri hepatit A, C, D ve E’dir. Her biri farklı bir virüs türüdür ve B ve C tiplerinin kronik olma olasılığı yüksektir.

Hepatit B’si olan hamile kadınlar, virüsü de genellikle doğum sırasında bebeklerine bulaştırabilirler. HBV ile enfekte olmayan kişiler, enfeksiyonu önlemek için virüse karşı aşılanabilir.

Hepatit B enfeksiyonunun iki aşaması vardır: akut ve kronik. Akut altı aydan daha yeni olan yeni bir enfeksiyon anlamına gelir; altı aydan uzun süren bir HBV enfeksiyonu kroniktir. Akut hepatit B, yeni enfekte olmuş gençlerin ve yetişkinlerin çoğunda ciddi komplikasyonlar olmadan kendi kendine düzelir. Bu olduğunda insanlar artık bulaşıcı değildir ve diğer HBV enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazanırlar. Bununla birlikte, enfeksiyonu düzelmeyen insanlarda, HBV başkalarına bulaşabilir. Kronik hepatit B fibroz (hafif-orta derecede karaciğer skarlığı), siroz (ciddi karaciğer skarlığı), karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği ve ölüme neden olabilir.

Hepatit B enfeksiyonunun kronik hale gelme riski, enfeksiyon sırasındaki yaşa göre değişir.

HEPATİT B BELİRTİLERİ

Hepatit B belirti ve semptomları şunları içerebilir:

– Karın ağrısı

– Koyu idrar

– Ateş

– Eklem ve kas ağrısı

– İştah kaybı

– Mide bulantısı ve kusma

– Zayıflık ve yorgunluk

– Cildin ve göz beyazlarının sararması (sarılık)

Semptomlar, Hepatit B virüsüne yakalamanızdan 1 ila 6 ay sonra bile ortaya çıkmayabilir. Hiçbir belirti yaşamayabilirsiniz. Bu hastalığı olanların yaklaşık üçte biri hepatit B’ye yakalandıklarını sadece bir kan tahlili yaparak öğrenirler.

HEPATİT B NASIL BULAŞIR?

Akut Hepatit B virüs ü enfekte kişinin kan, semen, vajina sıvısı veya diğer vücut sıvılarının bir kişinin vücuduna girmesi ile bulaşır.

HBV şu aktiviteler ile bulaşabilir:

– Doğum (enfekte anneden doğum sırasında bebeğine bulaş)

– Enfekte partner ile sex (semen veya vajinal sıvı aracılığı ile)

– Uyuşturucu enjeksiyonunda kullanılan enjektör vb materyallerin ortak kullanımı

– Jilet, diş fırçası vb malzemelerin ortak kullanımı

– Enfekte kişinin kanı veya açık bir yarası ile direkt temas

– Enjektör veya diğer kesici alet yaralanmaları aracılığıyla kan ile temas.

Hepatit B virüsü hangi yollar ile bulaşmaz?

HBV aynı kaptan yemek yemekle, ortak gıda veya su tüketilmesi, emzirme ile, sarılmak, öpüşmek, tokalaşmak, öksürmek, aksırmak, aynı tuvaleti kullanmak, havuza girmek, oyuncak ile oynamak, aynı araçta seyahat etmek vb yollar ile bulaşmaz.

HEPATİT B TEDAVİSİ

Akut Hepatit B için spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Genellikle yatak istirahati, yeterli sıvı ve gıda alımı tavsiye edilir, ancak bazı kişilerin hastaneye yatırılmaları gerekebilir.

Kronik Hepatit B hastaları bu konuda uzman hekimler tarafından takip edilmelidir. Kronik hepatit B hastaları hastalık gelişimi ve tedavi seçenekleri açısından düzenli olarak takip edilmelidir. Tüm kronik Hepatit B hastalarında tedavi gerekli değildir. Kronik Hepatit B tedavisi için çok sayıda ilaç seçeneği mevcuttur. Tedavi ile hastalık etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmekte ve karaciğer yetmezliği, siroz veya karaciğer kanseri gibi kötü sonuçların oluşması engellenebilmektedir. Tedavi ile Hepatit B virüsü etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmekle birlikte, vücuttan tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olmamaktadır.