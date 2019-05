İftar ve sahur önerileri: Ramazan’da kilo verilmemeli…

Ramazan ayında da tutulan oruçtan fayda sağlamak için iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu da iftar ve sahurda doğru ve dengeli bir beslenme programı ile mümkün olabilir. Bu süreçte kilo verenler olduğu gibi kilo artışı yaşayanlara da rastlanıyor. Amaç kiloyu sabit tutmaya çalışmak olmalı. Ramazan öncesi kilo verme sürecinde olan kişiler için de kilo vermeye devam etmek değil, aynı kiloyu korumak hedeflenmeli” dedi. Tuba Örnek, Ramazan ayı için beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

Dehidratasyonu önlemek için oruç öncesi sonrası yaklaşık 2 litre su tüketin.

Aşırı kaloriye sebep olabilecek şekerli, kremalı, kaymaklı, kızartılmış ağır yiyeceklerden, salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş yağlı yiyeceklerden, asitli şekerli içeceklerden uzak durun.

Sahurda yavaş sindirilen ve gün boyu etkisini sürdürebilecek lifli besinleri tercih edin. Sebze, meyve ve lifli ekmekler en önemlilerindendir. Aynı zamanda kahvaltı tarzında olup protein içeren peynir ve yumurta tüketin.

İFTARDA NELER YEMELİ?

İftarda yemeğe 2-3 tane hurma ile başlanmak uygundur. Hurma karbonhidrat, posa, potasyum ve magnezyumun iyi bir kaynağıdır. Sonrasında çorba ile hafif bir başlangıç yapıp dinlenerek ve yavaş çiğneyerek fazla baharatlı olmayan kızartılmadan ve az tuzlu yapılmış ana yemeğe geçilebilirsiniz. Yemeğinize tam tahıllar eşlik edebilir.

Kafeinli içeceklerin (çay, kahve vb) tüketimini sınırlayın. Çünkü bunlar diüretik etkiye sahiptir. Yani vücuttan sıvı kaybına sebep olurlar.

İftardan 2 saat sonra meyve ile birlikte süt/ yoğurt/kefir tüketin. Ceviz fındık bademi de 1 avuç içi miktarında tüketebilirsiniz.

SAHURDA TERCİH EDİLMESİ GEREKENLER

Lifli, tok tutan, besleyici, sindirimi kolay, sağlıklı seçimler;

Tam tahıllı ekmek

Az tuzlu peynir

Yumurta

Az tuzlu zeytin

Şekersiz çay

Salata (zeytinyağı eklenmiş)

Pekmez/ bal

Ceviz/ fındık/ badem

Taze/ kuru meyve

Süt/ yoğurt/ kefir

Sahurda tercih edilmemesi gerekenler:

Lifsiz, çabuk acıktıran, susuzluk hissini arttıran, sindirimi zor, yüksek kalorili sağlıksız seçimler;

Beyaz ekmek/ pide/ poğaça/ börek gibi rafine undan yapılmış yiyecekler

Sucuk, salam, sosis, pastırma vs.

Aşırı tuzlu yiyecekler

Aşırı yağlı ve kızartılmış yemekler

Meyve suyu, asitli içecekler

Glikoz şurubu içeren veya doğal olmayan reçel, bal, pekmez vs.

Tatlılar

İftarda tercih edilmesi gerekenler;

Lifli, doyurucu, besleyici, sindirimi kolay, kan şekerini dengeleyen sağlıklı seçimler;

Az yağlı, az tuzlu çorbalar

Fırında/ ızgara/ haşlama olarak pişirilmiş balık/ tavuk/hindi / et yemekleri

Az yağlı pişirilmiş sebze yemekleri

Zeytinyağlı, sirkeli /limonlu salata

Az miktar bulgur/ karabuğday/ kinoa

Yoğurt/ ayran/ cacık

İftarda tercih edilmemesi gerekenler;

Kremalı, aşırı baharatlı, et suyu tableti içeren, aşırı yağlı çorbalar

Yağda kızartılmış yemekler

Beyaz ekmek/ pide/ börek/ mantı gibi rafine (beyaz) undan yapılmış yiyecekler

Mayonezli, kremalı salatalar

Pirinç pilavı, makarna

Asitli, şekerli içecekler