İmmünoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

İnsan vücudu sürekli dış etkilere açıktır. Yaşadığımız her yerde gözle göremesek de bakteriler, virüsler ve mantarlar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı hastalığa yol açmaktadır. Vücudumuz bağışıklık sistemi tarafından çeşitli şekillerde kendini zararlı mikroorganizmalara karşı korumaktadır. Bağışıklık sistemini inceleyen tıp dalına immünoloji adı verilir. Şimdi immünoloji hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… İmmünoloji hangi hastalıklara bakar?

İMMÜNOLOJİ NEDİR?

İmmünoloji, bağışıklık sisteminin incelenmesi ile ilgilenen, tıp ve biyolojik bilimlerin çok önemli bir dalıdır. Bağışıklık sistemi bizi çeşitli savunma hatları sayesinde enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sisteminde önemli kusurlar oluştuğunda veya bağışıklık sisteminin konak hücre ve dokularını korumak yerine zarar vereceği tepkiler oluşturmak zorunda kaldığı durumlarda birçok hastalık oluşabilir

Bağışıklık sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, otoimmünite, alerji ve kanser gibi hastalıklara neden olabilir. Artık, bağışıklık tepkilerinin, Alzheimer gibi metabolik, kardiyovasküler ve nörodejeneratif koşullar da dahil olmak üzere geleneksel olarak immünolojik olarak görülmeyen birçok yaygın hastalığın gelişimine katkıda bulunduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Bağışıklık yetmezliği hastalıkları, enfeksiyon ve tümör oluşumunun artan risklerinden dolayı açığa çıkar ve gen mutasyonu, gıdasızlık, HIV gibi bazı virüsler veya kanser tedavisi sebebiyle oluşabilir. Kendi moleküllerini hedef alan bağışıklık sisteminin tepkileri otoimmünite oluşturur, bu da ilgili dokulara veya organlara yönelik çeşitli problemler doğurur.

İMMÜNOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Bazı immünoloji hastalıkları şu şekilde sıralanabilir:

Astım

Alerjik rinit

Kronik öksürük

İlaç alerjisi (analjezik, antibiyotik, lokal/genel anestezik,kemoterapi ilaçları ve diğer ilaçlar )

Böcek alerjileri

Besin alerjisi (et, süt, yumurta, sebze, meyve, deniz ürünleri ve diğer gıdalar)

Lateks alerji

Alerjik göz hastalıkları

Çimen alerjisi

Eklem iltihabı

Alerjik deri hastalıkları

Anaflaksi

Ürtiker

Herediter Anjioödem hastalığı (doğuştan C1 inhibitör enzim eksikliğine bağlı kompleman sistemi bozukluğu)

Alerjik kontakt dermatit, atopik dermatit

Omalizumab

Mesleksel alerjik hastalıklar

Erişkin dönem primer immün yetmezlikleri

Hipereozinofilik sendom tanı ve tedavisi

İmmünoterapi (allerjik nezle ve arı allerjilerinde aşı tedavisi)