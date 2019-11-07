Karın ağrısına iyi gelir diye yedi, suyunu da içtikten sonra öldü!

Muğla Menteşe ilçesi Fadıl Mahallesi’nde ormanlık alandan topladıkları mantarı yiyen 57 yaşındaki Mükerrem Akgül ile annesi 80 yaşındaki Fatma Koçar birkaç gün sonra rahatsızlandı.

İlk önce rahatsızlıklarını önemsemeyen anne Fatma Koçar, beş gün sonra kusma ve mide bulantısı şikayeti artınca baygınlık geçirdi. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koçar’a yapılan tetkiklerde mantar zehirlenmesine bağlı böbrek yetmezliği geliştiği belirlendi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan ve diyaliz tedavisi de alan Koçar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Karın ağrısını geçireceği düşüncesiyle yediği mantarın suyunu kaynatarak içen Mükerrem Akgül de rahatsızlığı artınca annesinin tedavisinin sürdüğü hastaneye götürüldü. Akgül, müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

MSKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Kırlı, “Mantar zehirlenmesi nedeniyle hastanemize gelen kızı kaybettik, annenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor” diyerek, şunları söyledi:

KUSMA VE KARIN AĞRISINA RAĞMEN HASTANEYE GEÇ GİTMİŞLER

“Yaşanan mantar zehirlenmesindeki en büyük sıkıntı iki kişinin topladıkları mantarı hem yemesi hem de kızın mantarın suyunu kaynatıp içmesi. Bu kişiler mantar yedikten sonra kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle zehirlenme belirtileri olmasına rağmen hastaneye biri beş, diğeri yedi gün sonra müracaat etti. Hastalardan birinin bize geldiğinde ciddi anlamda böbrek yetmezliği vardı.” (AA)