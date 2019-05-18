Kıl dönmesi tedavisi nasıl yapılır? Kıl dönmesi tedavisi ve sonrası…

Kıl dönmesi kuyruk sokumu bölgesinin orta hattına yerleşen kıl köklerindeki rahatsızlıktır. Bu bölgede oluşan tüneller nedeniyle hastalar dönem dönem apseler ve enfeksiyonlar ile iş ve sosyal hayatlarından uzaklaşmaktadır. Tüm bu olumsuz sağlık koşullarına rağmen hastalar, kıl dönmesi tedavisindeki düşünülen süreçten dolayı tedavi olmaktan çekilmektedirler. Hastaların uzun süre yatarak istirahat etmesi gerekliliğinden ve iyileşme sürecinde yaşanacak bir takım zorluklardan çekinen hastalarda kıl dönmesi tedavisini bekletmek de geciktirmek de hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır.

KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde gelişen teknoloji ve kolay uygulanabilir teknikler sayesinde kıl dönmesi hastalığında tedavi süreci tahmin edildiği gibi sürmektedir. Uygulanan fenol ya da fiber optik lazer tedavisiyle kısa sürede iş ve sosyal hayatına dönebilmek, işlem sonrası araba hatta bisiklet kullanabilmek mümkün hale gelmektedir. Kıl dönmesi tedavisinde uygulanan bu yöntemler sayesinde hastalarda önemli derecede başarılı sonuçlar elde edilmekte ve hastalığın önüne geçilmektedir. Tedavi sürecinde refakatçi ihtiyacı bulunmadan tüm ihtiyaçlarını kendi başına başarabilen hastalar, daha önce bu tedaviyi duymadıklarını, araştırdıklarını da ise ameliyatsız yöntemler ile hastaların %85 üzerinde başarıya ulaştıklarını gördüklerini ifade etmektedir. Berberde saç kesimi ya da sakal kesimi kadar hafif işlem süreci sayesinde mesai saatleri içerisinde bile bu işlemi yaptırıp kıl dönmesi hastalığından kurtulabiliniyor. Tüm makat hastalıklarında yeni yöntemlerin kolay uygulanabilirliği sayesinde hastaların bu konudan utanmamaları ve korkmamaları gerektiği önemli bildirmek isterim. Biz hekimler olarak en çok üzüldüğümüz noktanın Kıl dönmesi hastalığında korku ve utanma duygusu yüzünden hastaların erken dönemdeki ameliyatsız tedavi şanslarını kaybettiklerini unutmamanızı tavsiye ederim.