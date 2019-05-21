Ateş, yorgunluk, huzursuzluk, cilt döküntüsü, kas ağrıları, nefes darlığı, bulantı, göğüs ağrısı gibi belirtileri olan, kadınlarda daha sık görülen ve her yaştan insanı etkilese de en sık 15 ile 45 yaşları arasında teşhis edilen lupus hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Lupus hastalığı için hangi bölüme/doktora gidilir?

LUPUS HASTALIĞI HAKKINDA

Lupus, vücudunuzun bağışıklık sistemi kendi doku ve organlarınıza saldırdığında ortaya çıkan sistemik bir otoimmün hastalıktır. Lupusun yol açtığı iltihaplanma eklemler, cilt, böbrekler, kan hücreleri, beyin, kalp ve akciğerler dahil olmak üzere birçok farklı vücut sistemini etkileyebilir.

Hastalığın belirtileri, tutulan organlara ve hastalığın şiddetine göre değişir. Lupus hastalığı tamamen iyileştirilemeyen, zaman zaman alevlenen ve sönen, alevlendiği dönemlerde bir takım ilaçlarla şikayetlerin hafifletilmesi gereken kronik bir hastalıktır.

Belirtiler çok çeşitlidir ve tutulan organa göre değişir. Başlıca belirtiler; ateş, yorgunluk, genel bir huzursuzluk, cilt döküntüsü ( yüzde ‘kelebek' şeklinde), güneş ışığına hassasiyet, eklem ağrısı ve şişliği, şişmiş lenf bezesi, kas ağrıları, bulantı, göğüs ağrısı ve nöbettir.

LUPUS HASTALIĞI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Sistemik lupus eritematozus tanı ve tedavisi, romatoloji, çocuk romatolojisi ve iç hastalıkları (dahiliye) doktorları tarafından yapılmaktadır.

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