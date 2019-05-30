Öksürük için hangi bölüme/doktora gidilir? szcu2

Eğer bir öksürük iyileşmeden 3 hafta boyunca devam etmişse, doktora gitmek mantıklı olacaktır. Çoğu durumda, öksürüğün altında ciddi bir şey olmaz, ancak nadir durumlarda, uzun süreli bir öksürük, akciğer kanseri veya kalp yetmezliği gibi tedavi edilmesi gereken başka bir hastalığın işareti olabilir. Peki, öksürük için hangi bölüme gidilir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, mukus veya yabancı tahriş edici maddeleri temizleyen ortak bir refleks eylemdir. Boğazın temizlenmesi için öksürük, nadiren görülen bir eylemdir, ancak birkaç koşul daha sık öksürük nöbetlerine neden olabilir. Genel olarak, üç haftadan az süren bir öksürük, akut bir öksürüktür.

3 ile 8 hafta arasında süren ve bu sürenin sonunda iyileşen bir öksürük, subakut bir öksürüktür. Sekiz haftadan fazla süren kalıcı bir öksürük, kronik bir öksürüktür Birkaç hafta sonra iyileşmeyen öksürük ciddi olabilir ve bir doktora başvurmanızı gerektirebilir.

ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Öksürüklerin çoğunluğu virüslerden kaynaklanır ve tedavi edilmeden iyileşir.

Akut (kısa süreli) öksürük nedenleri

– Grip

– Soğuk algınlığı

– Larenjit

– Bronşit

– Zatürree

Akut bir öksürük, saman nezlesi nedeniyle de oluşabilir.

Kronik (uzun süreli) öksürük nedenleri

– Sigara içmek

– Burnun arkasından boğaza akan mukus (burun damlaması sonrası)

– GERD (gastro-özofageal reflü hastalığı)

– Astım

– Bazı ilaçlar (örneğin, ACE inhibitörleri)

Çocuklarda kronik öksürükler en sık astımdan kaynaklanır, ancak burun damlası veya Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) gibi durumlardan da olabilir.

Yetişkinlerde kronik öksürüğün daha az yaygın nedenleri arasında tüberküloz, akciğer fungal enfeksiyonları ve akciğer kanseri bulunur.

ÖKSÜRÜK İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan öksürük problemi için öncelikle hastanelerin dahiliye ya da kulak burun boğaz polikiliniklerine başvuru yapılması gerekir.

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