Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı

Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarının elektronik ortamda kayıt ve tescili için “Ölüm Bildirim Sistemi”ni devreye aldı.

Ölüm Bildirim Sistemi sayesinde hem tüm ölüm vakaları elektronik ortamda arşivlenebilecek hem de ilgili kurumlarla yapılan entegrasyon sayesinde hekim tarafından bildirilen ölüm vakasının cenaze nakil ve defin işlemleri hızlandırılacak.

Doğum, sürücü, istirahat ve engelli raporlarından sonra sağlık tesislerinde gerçekleşen ölümlere verilen raporlar da elektronik imzalı e-Rapor haline getirildi. Bu sayede, kurumlar arasında yaşanılan bürokratik işlemler de en aza indirilecek.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında ölüm vakalarının kayıt, tescil ve paylaşımını elektronik ortama taşıdı.

Böylece, ölüm vakası tespit edildiğinde hekim, Ölüm Bildirim Sistemi’ne (ÖBS) vakayı kaydedecek. Daha sonra rapor ilgili kurumlarla elektronik ortamda anlık paylaşılarak, tescil işlemleri gerçekleştirilecek.

3 MİLYON KAYIT

Yılda 450 bin civarında ölüm vakasının meydana geldiği Türkiye’de sistemin devreye girmesiyle yaklaşık 3 milyon vatandaşın ölüm şekli ve nedenlerinin elektronik kaydı yapılarak, Bakanlık bünyesinde arşiv oluşturuldu.

Yaklaşık 200 bin kullanıcının bulunduğu Ölüm Bildirim Sistemi, sağlık hizmeti veren tüm kamu ve özel tesisler, belediyeler ve adli tıp kurumları ile entegre çalışıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucu Ankara, İzmir, Bursa, Rize, Kırıkkale ve Konya illerinde ölüm kayıtlarında elektronik ortamda tescil uygulamasına geçildi.

Bu sayede 16 bin belgenin elektronik tescili yapılarak vatandaşların cenaze işlemleri kolaylaştırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ölüm tescil işleminin yapıldığı SMS ile iletiliyor.

Böylece vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine gitmek zorunda kalmıyor.

Tescil işleminin önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması hedefleniyor. (AA)