Otizm, otizmli kişilerin çok çeşitli hafif, orta veya ağır semptomlara sahip olabileceği anlamına gelen bir “spektrum bozukluğu” dur. Ancak, otizm spektrumu tanısı olan tüm insanlar, semptomları ne olursa olsun aynı bozukluğa sahip midir? Şimdi, otizm çeşitleri nelerdir? Otizm belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

OTİZM NEDİR

Yaşamın ilk 2 yılından itibaren ortaya çıkan yaygın gelişimsel bozukluğa otizm denilmektedir. Otizm tanısı konan bireylerde sosyal ilişkileri anlamada güçlük, dil gelişiminde gecikmeler, zihinsel işlevlerde dengesizlik ve duyusal tepkilere kapalılık gibi belirtiler görülmektedir. Bu gibi belirtilerin her biri görülebileceği gibi yalnızca bir kaçı da görülebilmektedir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

– Göz teması kuramıyor

– İsmi söylendiğinde dönüp bakmıyor

– Parmağı ile istediği şeyi gösteremiyor

– Yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi duymuyor

– Sallanmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketler sahip

– Dönen nesnelere aşırı ilgi duyuyor

– Takıntılı davranışlar gösteriyor

– Konuşmasında gerilikler

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ÇEŞİTLERİ

Üç tip otizm spektrum bozukluğu vardır:

Otizm

Buna bazen “klasik” otizm denir. “Otizm” kelimesini duyunca çoğu insan böyle düşünüyor. Otistik bozukluğu olan kişilerde genellikle önemli dil gecikmeleri, sosyal ve iletişim sorunları ve sıra dışı davranışlar ve ilgi alanları vardır. Otistik bozukluğu olan birçok kişi de zihinsel engellidir.

Asperger Sendromu

Asperger sendromu olan kişilerde genellikle daha hafif otistik bozukluk belirtileri vardır. Sosyal zorlukları, sıra dışı davranışları ve ilgileri olabilir. Ancak, genellikle dil veya zihinsel engellilik sorunları yoktur.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Buna bazen “atipik otizm” veya PDD-NOS denir. Otistik bozukluk veya Asperger sendromu için bazı kriterlere uyan, ancak hepsine uymayan kişilere atipik otizm teşhisi konulabilir. Bu insanlar genellikle otistik bozukluğu olanlara göre daha az ve daha hafif semptomlara sahiptir. Belirtiler sadece sosyal ve iletişim sorunlarına neden olabilir.

OTİZM TEDAVİSİ

Şu anda otizm spektrum bozukluğu (OSB) için tek bir standart tedavi yoktur. Ancak semptomları en aza indirmenin ve yetenekleri en üst düzeye çıkarmanın birçok yolu vardır. OSB’li kişiler, uygun tedaviler ve müdahalelerle, tüm yeteneklerini ve becerilerini kullanma şansına sahip olurlar.

En etkili tedaviler ve müdahaleler her insan için genellikle farklıdır. Bazı durumlarda, tedavi otizmi olan kişilerin normal insanlar gibi yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Bu amaçla davranışsal eğitim ve özel terapiler uygulanır. Uygulanacak tedavinin aileye uygun olması da önemlidir. Konuşma terapisi, motor yetenekleri artırmaya yönelik terapiler, sosyal ileşim becerisini kazandırmaya yönelik terapiler uygulanan tedaviler arasındadır.

İlaçlar, depresyon, dikkat eksikliği-hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk gibi otizme eşlik eden durumlarda kullanılabilir.

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