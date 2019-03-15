Prematüre bebek gelişimi nasıl olur?

Hamileliğin 37. haftasından önce gerçekleşen doğumlara erken doğum, bu şekilde dünyaya gelen bebeklere de prematüre bebek denmektedir. Permatüre bebeklerde gelişim süreci ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

PREMATÜRE BEBEĞİN BÜYÜMESİ VE GELİŞİMİ NEDİR?

Büyüme ve gelişme, prematüre bebeğinizin nasıl öğrendiği, etkileşime girdiği, kendini ifade ettiği ve fiziksel olarak büyüdüğüdür. Bebeğinizin doğumunun ilerleyen saatlerinde sağlık ve gelişim problemleri riski düşüktür.

PREMATÜRE BEBEKLERDE RİSKLER NELERDİR?

Bebeğiniz olgunlaşmamış beyin ve sinir sistemi nedeniyle uzun vadeli problemler için risk altında olabilir. Erken müdahale programları bebeğinizin doğumdan 3 yaşına kadar gelişimsel gecikmeler veya sakatlıklar konusunda yardımcı olabilir. Erken müdahale programları hakkında daha fazla bilgi için yenidoğan doktorunuza danışın. Bebeğiniz aşağıdakilerden herhangi biri için risk altında olabilir:

Motor gelişimi ile ilgili problemler

Başını dik tutma, emekleme ve yürümeyi içerir. Bu sorunların üstesinden gelmek için fiziksel veya mesleki terapiye ihtiyacı olabilir.

Bilişsel gelişim ile ilgili problemler

Öğrenme, anlama ve dikkat etme gibi problemler vardır . Çocuğunuz ayrıca başkalarıyla konuşma ve iletişim kurmakta zorluk çekebilir. Bu sorunları yönetebilmesi için özel bir eğitim veya konuşma terapisine ihtiyacı olabilir.

Davranış sorunları

Saldırganlık, kaygı veya sosyal beceriler ile ilgili sorunlar bulunur. Bu sorunları yönetebilmesi için danışmana veya başka bir desteğe ihtiyacı olabilir.

Tıbbi durumlar

Astım, nöbetler, beyin felci veya otizmi içerir. Bunlar bebeğin hayatının geri kalanını da etkileyebilir.

Prematüre bebekler erken doğdukları için yaşıtlarından daha çok takibe ihtiyaç duyarlar. Büyüme takiplerinin düzenli bir şekilde yapılması, yaşlarına göre ortalama büyümeyle karşılaştırmak için önemlidir. Bunun için bebeğinizin yaşını doğru hesaplamalısınız.

PREMATÜRE BEBEKLERDE YAŞ VE GELİŞİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Normal hamilelik süresi 40 hafta kabul edilir. Bebeğin doğum haftası ile 40 hafta arasındaki fark, bebeğin takvim yaşından çıkarılır ve prematüre bebeğin düzeltilmiş yaşı bulunur. Örneğin 34 haftalık doğan bir bebek için “40 – 34 = 6” şeklinde hesaplama yapılır. Bebek, 6 hafta erken doğduğu için düzeltilmiş yaşı, takvim yaşından altı hafta,düşük hesaplanır. Böyle bir bebek, takvim yaşı dört aylıksa iki buçuk aylık bebeklerin boy, kilo veya motor becerilerine sahip demektir.

PREMATÜRE BEBEKLERDE GELİŞİM ADIMLARI

Prematüre bebeklerin takvim yaşıyla değerlendirilmeyip doğumuna göre yaşının hesaplanması, gelişimini takip etmek için takibi kolaylaştırır. Prematüre bebekler, boy ve kilo açısından yaşıtlarını kısa zamanda yakalayabilseler bile nörolojik ve zihinsel gelişimlerini ayrıca izlemek gerekir. Prematüre bebeğiniz doktor kontrolü altında olacaktır, fakat siz de dikkat etmeni gereken kriterleri bilmelisiniz.

Prematüre bebekler gelişim farklılıkları gösterebilir, fakat hesaplanmış yaşına göre prematüre bebek gelişimleri aşağıdaki gibidir:

8 hafta: Bebeğiniz başını destek ile kaldırabilir, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebilir, kendi ellerini tutabilir, kafasını gürültüye çevirebilir. Üstelik hareketli nesneleri gözleriyle takip edebilir ve gülümseyebilir.

16 hafta: Kucağınızdayken belirli nesnelere uzanmaya çalışabilir ve dokunabilir, ellerini ağzına çekebilir, gülebilir. Ayrıca ebeveynleri ve diğer insanlarla daha fazla etkileşime girmeye başlar.

24 hafta: Kendi başına oturabilir, nesneleri sallar, ismini duyunca karşılık verir ve ebeveynlerinden farklı olarak yabancılara tepki verir. Daha fazla ses çıkarmaya başlayabilir ve mutluluğunu veya mutsuzluğunu ifade edebilir.

32 hafta: Bebeğiniz ellerini tutulunca ayakta durmaya, emeklemeye başlayabilir. Sesleri taklit edebilir ve belki de konuşmaya çalışabilir.

40 hafta: Bebeğiniz yalnız kalabilir, adım atmaya başlayabilir. Konuşurken daha fazla kelime kullanmaya ve hareketleri seslerle birleştirmeye başlayabilir.