Ruam hastalığı nedir? Ruam bulaşıcı mıdır?

Büyükada’da, tedavisi olmayan Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edilmesinin ardından gündeme gelen ruam hastalığı merak konusu oldu. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen bir hastalıktır.

RUAM NEDİR?

Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut veya kronik seyirli hastalığıdır. Enfeksiyon deride, solunum sisteminde ve özellikle akciğerde nodül ve ülserlerin oluşumu ile karakterizedir.

RUAM BULAŞICI MIDIR?

Ruam hastalığı hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtiler gösterebilmektedir. Eğer hastalık akciğerleri hedef alırsa, bu durumda hastalığa yakalananlarda solunum zorluğu başlar. Hastalar, çok çabuk yorulmaya başlarken burunda sıklıkla kanamalar görülebilmektedir. Birçok insanda zayıflama gibi belirtiler de ortaya çıkarır. Burnu hedef aldığında devamlı ancak tek taraflı bir akıntı söz konusu olmaktadır. Her geçen gün akıntı daha yoğun bir hale gelmeye başlar ve son dönemlerinde renk de değiştirebilir. Deriyi hedef aldığında ise apse oluşumunu tetiklemektedir. İlk olarak derinin alt katmanlarında modüllerin meydana gelmesi ile başlar ve sonrasında cildin en üst tabakasında apse oluşumu gerçekleşir.

Hayvanlarda yer alan rahatsızlıkların insanlara bulaşmasında genel olarak, insanların hayvanların etlerini tüketmesi en önemli sebep olmaktadır.

RUAM BELİRTİLERİ NELER?

Ruam hastalığı hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtiler gösterebilmektedir. Eğer hastalık akciğerleri hedef alırsa, bu durumda hastalığa yakalananlarda solunum zorluğu başlar. Hastalar, çok çabuk yorulmaya başlarken burunda sıklıkla kanamalar görülebilmektedir. Birçok insanda zayıflama gibi belirtiler de ortaya çıkarır. Burnu hedef aldığında devamlı ancak tek taraflı bir akıntı söz konusu olmaktadır. Her geçen gün akıntı daha yoğun bir hale gelmeye başlar ve son dönemlerinde renk de değiştirebilir. Deriyi hedef aldığında ise apse oluşumunu tetiklemektedir. İlk olarak derinin alt katmanlarında modüllerin meydana gelmesi ile başlar ve sonrasında cildin en üst tabakasında apse oluşumu gerçekleşir.