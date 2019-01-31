Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artırılacak” açıklamasını yaptı.

ECZACILAR BİRLİĞİ ACI TABLOYU ÖZETLEDİ: İLAÇ FİRMALARI YA KISITLI VERİYOR YA DA HİÇ VERMİYOR

Şubat ayında ilaç fiyatlarına yapılması beklenen zam nedeniyle, hayati öneme sahip ilaçların bazı firmalar tarafından piyasaya sunulmadığı ortaya çıktı. Şu anda 100'ün üzerinde ilacın piyasada bulunamadığı belirtiliyor. Bu ilaçların yanı sıra vatandaşın, Sağlık Bakanlığı'nın temel ilaçlar listesinde bulunan bazı ilaçlara da erişemediği iddia ediliyor.

Tüm bu iddialar ile ilgili Sözcü’ye konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, son dönemde Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların reel euro kuru ile ilaçtaki sabit kur arasında uçurum yarattığını ve bunun da özellikle ithal ilaçlar konusunda sıkıntılara sebep olduğunu anlattı.

“Son dönemde yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar hepimizce malum.” diyen Başkan Çolak “İlaçta kur oranı her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden belirlenerek açıklanıyor ve yeni kur düzenlemesi öncesinde bu tarz sıkıntılar hemen her yıl yaşanıyor. 2018 yılı pek çok alanda olduğu gibi ilaçta da sıkıntıların olduğu bir yıldı.” dedi.

İlaç fiyatları için her yıl sabit bir kur oranı belirlendiğini ve bunun 2018 yılı için yüzde 2.69 olduğunu hatırlatan Çolak “Ancak son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeler, reel Euro kuru ile sabit kur arasındaki makası bir hayli açtı. Bu da bilhassa ithal ilaçlar konusunda sıkıntı yarattı. İlaç firmaları piyasaya ilacı kısıtlı bir şekilde verdi ya da vermedi.” diye konuştu.

İLAÇ KRİZİ NASIL ÖNLENECEK?

“Yüzbinlerce vatandaşı ilgilendiren ilaç krizinin önümüzdeki sene de yaşanması kaçınılmaz. Her şeyden önce ilaç dış satımımız ancak yüzde sıfır virgüllerle ifade edilebilecek bir düzeyde.” diyen Çolak, çözüm önerisi olarak ise şunları söyledi “Türkiye’de tüketilen ilacın yüzde 76’sı yerli. Ancak ciro bazlı bakıldığında bu oranın yüzde 48’e düştüğünü görüyoruz. İlaç hammaddesi konusunda dışa bağımlı haldeyiz. Türk Eczacıları Birliği olarak ilaçta kur düzenlemesinin yılda bir kez yapılmasını doğru bulmadığımızı, söz konusu ayarlamanın yıl içerisinde belli periyotlarla ilaç fiyatlarına yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun ötesinde yaşanan sıkıntılar yerli ilaç üretiminin ne denli hayati, ne denli stratejik olduğunu gösterdi. Güçlü ve etkili bir ilaç sanayisine sahip olmamız elzem. İlaçta yerelleşme çalışmalarına hız verilmeli, Ar-Ge çalışmalarına kaynak aktarılmalı, üniversite – sanayi iş birlikleri hayata geçirilmelidir. Ulusal ilaç politikamızı da yalnızca fason üretimle sınırlamamalı; hammaddemizi kendimiz üretmeli, uluslararası boyutta rekabet edecek düzeyde, yenilikçi ilaçlar geliştirmeliyiz. Bu konunun önemli sacayaklarından birisi de Türk Eczacıları Birliği. Her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim.”

“PROSTAT VE GÖZ İLAÇLARINDA SIKINTI VAR”

Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz ise fiyatlara bağlı olmamakla beraber göz ve prostat tedavisinde kullanılan ilaçlarda ‘zorluk’ yaşandığını anlattı.

Açıkgöz “Bazı Sağlık Bakanlığı her 1 Ocak’ta döviz kurunun açıklar. Döviz kuruna göre zam uygulaması uygulanır. Yasal süre 45 gündür ve 15 Şubat’ta kesinleşir. Zam için geçmiş yılın ortalaması alınır. 2018 yılı euro ortalaması alınacak ve 0.70 ile çarpılacak. 2017’de euro kuru 2.69 idi. 2018’de de buna göre belirlenecektir. Bu kararnameye göre böyledir. Ama geçmişte ortalamanın altında zam kararı da uygulandı. Fiyatlara bağlı olmamakla beraber göz ilaçlarında bazı vitaminlerde ve bazı protatat ilaçlarda zorluk yaşanıyor.” dedi.

“KÜÇÜK YERLERDE SIKINTI DAHA BÜYÜK”

Muğla'nın Marmaris İlçesinde uzun yıllardan bu yana eczacılık yapan S. A .K. ise özellikle başta antibiyotikler, onların içinde de Makrolid Grubu Antibiyotiklerin şurup ve haplarının bulunmadığını belirterek “Bulunmayan o kadar çok ilaç var ki anlatmakla bitmez. Eskiye oranla bu kış depolardan gönderilen ilaç çeşitlerinde çok düşüş var. Gönderdiğimiz istek listeden her seferinde en az 5-6 tane yok çıkıyor. Örneğin Oseltamivir ağır grip ilaçları çok uzun zamandır bulunmuyor. Kanser ilaçlarından Tamoksifen çok zor bulunuyor. Bir iki tane gelirse mutlu oluyoruz. Yine göz ilaçları, göz kuruluk damlası yoklar arasında” dedi.