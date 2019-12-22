Şehir hastanesi için şok suçlama

Ankara Şehir Hastanesi'nde hekim ve diğer sağlık çalışanlarına ‘gizlilik sözleşmesi' imzalatıldığı ortaya çıktı. CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hasta sağlığını etkileyen yönetim kaynaklı yanlışların gizlenemeyeceğini belirterek, “Sözleşme kapsamında hasta sağlığını yakından ilgilendiren hayati konularda hastalara bilgi verilmesi açıkça yasaklanıyor. Açıkça uyarıyorum; hastaneler şirket değildir! Hekimler ve sağlık çalışanları da şirket elemanı değildir” dedi.

CHP'li İlgezdi, şehir hastanelerinin gizlilik sözleşmesi imzalatmalarının meslek etiğine uymadığını, iş barışını ve hekim-hasta ilişkisini zedelemeye yönelik bir çaba olduğunu kaydetti.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MOBİNGDİR

İlgezdi hekimler ve sağlık emekçileri tarafından tepkiyle karşılanan gizlilik sözleşmesinin açıkça Anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, “Bu uygulama aynı zamanda sağlık emekçileri üzerinde kurulan bir mobbing baskısıdır. Zira söz konusu sözleşmede ‘personelin çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu işler' tümden gizlilik sınıfına sokulmaktadır” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi İdaresinin, dayanağını anayasa ve yasalardan almayan bir yetkiyi kullanmaya çalıştığını hatırlatan İlgezdi, “Sözleşme adı altında birtakım metinlerle kamu görevlilerine hukuki ve cezai sonuçlar doğuran yükümlülük getirilmesi mümkün olmadığı gibi bu uygulamada diretilmesi tam bir kanunsuzluktur” diye konuştu.

ASIL SEBEP SORUNLARI GİZLEMEK

İmzalatılmak istenen gizlilik sözleşmesinin asıl sebebinin altyapısı sağlıklı biçimde oluşturulmadan apar topar hizmete sokulan şehir hastanelerinde, işletme ve yönetim mekanizmalarından kaynaklı sorunların hasıraltı edilmesi olduğunu kaydeden İlgezdi, “Sayıştay’dan sözleşme sakladığını bildiğimiz şehir hastanelerinin şimdi de personeline gizlilik sözleşmesi imzalatması bu yöndeki kuşkularımızı güçlendirmektedir” dedi.

İlgezdi sözleşmenin bakanlık mı, şehir hastanesini işleten inşaat firması tarafından mı imzalatıldığının açıklanması gerektiğini ifade etti. CHP'li İlgezdi, “Sağlık Bakanlığı hazırlamışsa, bu bir skandaldır. Yok, eğer Şehir Hastanesini işleten inşaat firması, Sağlık Bakanlığının adını kullanarak böyle bir sözleşme hazırlamışsa burada da ciddi bir suç vardır. Ve savcıların görevi suistimal edenler hakkında adli, Bakanlığın ise idari soruşturma açması gereklidir” diye konuştu.