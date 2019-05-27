Türkiye MS Derneği’nden önemli proje: objektifiMSensin

Türkiye MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama işbirliği ile MS hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirilen“objektifiMSensin” projesinin basın toplantısı Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serkan Demir, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un katılımıyla İstanbul Modern'de gerçekleştirildi.

Türkiye MS Derneği; son yılların en önemli hastalıklarından biri olan Multipl Skleroz (MS) ile ilgili farkındalık yaratmak ve toplumu hastalık konusunda bilinçlendirmek adına Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ile işbirliği yaparak hayata geçirdiği objektifiMSensin projesinin basın toplantısını 27 Mayıs günü İstanbul Modern‘de gerçekleştirdi. Toplantıda proje süresince MS hastalarının katıldığı sanat çalışmalarında yarattığı eserler basına tanıtıldı. MS hastalarının aktif olarak dahil oldukları objektifiMSensin projesinde hastalar, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen resim, desen ve heykel atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken; fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile yapılan aktivitelerde ise kendi dünyalarının yansıması olan fotoğraflar çektiler.

“TÜRKİYE’DE 65 BİN MS’Lİ HASTA VE YAKINI VAR”

MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarının artmasında sanatın önemli bir yeri olduğunu ve bu nedenle objektifiMSensin projesinin MS hastaları tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serkan Demir: “Ülkemizde yaklaşık 65 bin MS'li ve yakını bu hastalığın zorlukları ile mücadele ediyor. Türkiye MS Derneği olarak yaptığımız her proje ile MS hastalığı konusundaki toplumsal duyarlılığı arttırmış oluyoruz. Proje temelinde MS hastalarını sanatsal çalışmalara dahil etmek olunca objektifiMSensin bizim için daha da anlamlı oldu. Çünkü biliyoruz ki sanat MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarını artırmak için en iyi yollardan biri! Proje ile ayrıca MS hastalarının beyin, omurilik ve göz çevresindeki sinirlerde görülen ve uzun yıllar boyu devam eden hastalık nedeniyle görme yetisinde yaşadıkları olumsuzluklara da dikkat çekmek istedik. Süreç sonunda öyle güzel sanat çalışmaları gördük ki MS'le yaşam mücadelesinde olmak yaratıcı olmalarının önünde bir engel değil. Bu farkındalığı hem hastalarımızın kendisinin hem de toplumun görmesini sağlayan proje paydaşlarına çok teşekkür ediyorum.“ dedi.

Türkiye MS Derneği ile birlikte gerçekleştirdikleri objektifiMSensin projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu: “ Multipl Skleroz günümüzün en önemli hastalıklarından biri ancak toplumumuz maalesef hastalık konusunda yeterli bilince sahip değil. “objektifiMSensin” projesini hayata geçirirken hastalık konusunda farkındalık yaratmanın yanında MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarını sanat ile pekiştirmek ve yeteneklerini gözler önüne sermek en büyük temennimiz idi. Umuyorum ki bir noktada kendilerine desteğimiz olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde de MS hastalığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve MS tanısı konmuş tüm arkadaşlarımızı, yaşam enerjilerini arttıracak faaliyetlerle buluşturmak adına “objektifiMSensin” projesini sürdürüyor olacağız. Desteği için tüm proje paydaşlarına teşekkür ediyorum.”

Projede MS hastaları ile birlikte fotoğraf gezileri düzenleyen sanatçı Mehmet Turgut ise: “objektifiMSensin” projesinden önce benim de MS ile ilgili farkındalığım çok azdı. Hele hastaların günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları duymak beni çok etkiledi. Birlikte geçirdiğimiz vakitlerde ne kadar yaratıcı olduklarını, hayal güçlerinin nasıl zengin olduğunu deneyimleme fırsatım oldu. Bu eşsiz tecrübe için gerçekten minnettarım. MS hastalığının farkındalığının artması ile ilgili henüz çok yolumuz var ancak bu projenin bir parçası olmaktan ve süreçte MS hastaları ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Önce kendilerine sonrasında da Türkiye MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ailesine çok teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

“objektifiMSensin projesi kapsamında MS hastalarının yarattığı desen, resim, heykel çalışmalarının yanında Mehmet Turgut ile birlikte yapılan fotoğraf aktivitelerinde çekilen fotoğrafların sergisi 1-15 Haziran tarihleri arasında Kanyon AVM'de p1 Katta görülebilecek.

MULTPL SKLEROZ (MS) NEDİR?

Beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalığı olan MS, genellikle 20-40 yaşları arasında görülen ve her insanda farklı belirtilerle seyredebilen bir hastalıktır. Sinir sistemini etkilediğinden, kişinin görme, konuşma ve hareket etme gibi işlevlerini, dolayısıyla yaşamını derinden etkileyebilir. Hastalık; görme bozukluğu, güç kaybı, vücudun herhangi bir bölgesinin kısmen felç olması, ellerin titremesi, sendeleme veya denge kaybı, dilde peltekleşme gibi konuşma bozuklukları, aşırı halsizlik, yorgun hissetme, uyuşma veya karıncalanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve aynı kişide zaman zaman da değişebilir. Ömür boyu süren hastalığın başlangıç belirtileri genellikle hafiftir ve tedavi edilmeden kaybolurlar. Zaman ilerledikçe bunlar daha sık ve daha ağır olabilir. Nedeni ve kesin tedavisi henüz bulunamamış olan MS hastalığı tedavisiyle ilgili dünyada araştırma ve geliştirme çalışmalarına ve yardım projelerine yüz milyonlarca dolar harcanmaktadır.