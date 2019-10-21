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Yeni çağın hastalığı: Dijital göz yorgunluğu

Uzmanlara göre akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerle büyüyen çocuklarda miyop hastalığının görülme oranı artıyor ve gözlük kullanım yaşı da aynı oranda düşüyor.

Ümit TÜRK
05:30 -
Haberler Sağlık
Yeni çağın hastalığı: Dijital göz yorgunluğu

Avrupa ve Amerika'da gözlük kullanımı nüfusun yüzde 50'si oranındayken Türkiye'de bu oran yüzde 15'lerde seyrediyor. Optik cam üreticisi Hoya Türkiye CEO'su Suat Çam, toplumun yüzde 70'inin dijital göz yorgunluğu yaşadığına dikkat çekti.

Çam, “Özellikle dijital cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla göremediğimizi yavaş yavaş fark ediyoruz. Dijital göz yorgunluğu yaşıyoruz” dedi. 2020'de miyop bir gözdeki rahatsızlığın ilerlemesini engelleyecek ürünü piyasaya sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Çam, “Bu teknolojiyle çocuklarda erken dönemde teşhisi konulan miyop problemlerinin ilerlemesini durdurabileceğiz” ifadesini kullandı.

Suat Çam

Akıllı telefon Amerika Avrupa Türkiye
Son güncelleme: 02:31 21.10.2019
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