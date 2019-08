Alejandro Bedoya’dan ABD’deki silahlanmaya protesto!

Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union’ın kaptanı Alejandro Bedoya, DC United ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada hükümete bireysel silahlanma konusunda çağrı yaptı.

Gol sevinci sonrasında saha kenarındaki mikrofona giderek, “Hey Kongre, bir şeyler yap! Silah şiddetini sonlandır” diyerek tüm stada ve maçı izleyen herkese seslendi. Ohio ve Teksas’ta yaşanan bireysel silahlanmanın doğurduğu katliamlara dikkat çeken Bedoya’nın bu çağrısı tüm dünyada haber oldu.

Our captain @AleBedoya17 making a statement. Our hearts go out to everyone affected. pic.twitter.com/sJuKxjbIOA

Kolombiya asıllı olan New Jersey doğumlu Alejandro Bedoya, karşılaşma sonrasında da tepkisini ortaya koydu. “Daha fazla düşünce ve dua görmek saçmalık” diyen 32 yaşındaki futbolcu, “Kelimeler hareket geçmedikten sonra sadece değersiz olur. Görüşüne göre Amerika artık distopik bir toplum halina geliyor! Bir şey yap! Yeter!” şeklinde tweet attı.

Seeing more thoughts and prayers bullshit.

Words without actions are just worthless. America, it seems, is becoming a dystopian society.

Do something!!! Enough!!!

— Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) August 4, 2019