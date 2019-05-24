11 çeşit yeni iPhone modeli resmen onaylandı!

Yeni iPhone modelleri hakkında Apple tarafından ciddi bir adım atıldı. Apple'ın 11 yeni iPhone modeli onaylandı. Onaylanan modellerin kodları belli oldu. Bu cihazların model numaralarına baktığımızda A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 ve A2223 olduğunu görüyoruz.

APPLE SÜRPRİZ YAPACAK MI?

Beklentilerde herhangi bir değişiklik yok. iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin yerini alacak üç yeni model sırasıyla 6.1 inç LCD ekrana, 5.8 inç OLED ekrana ve 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacak. XS ve XS Max'ın yerini alacak olan modeller üç arka kamera ile gelecek. iPhone XR‘ın yerini alacak olan yeni uygun fiyatlı model ise çift arka kameraya sahip olacak. Yani, iPhone XS'te kullanılan arka kamera bu modele taşınacak. Peki, neden 11 tane model numarası var? sorusunun cevabı ise bazı bölgelerde ( Amerika / Avrupa ) model numaralarının farklılık gösteriyor olması.