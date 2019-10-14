Fortnite çöktü mü? Epic Games Fortnite’ı kapatıyor mu?

Fortnite ile ortaya çılan iddialardan ilki oyunun çöktüğü yönünde. Epic Games tarafından yapılan bir açıklama bulunmuyor olsa da oyunun sunucularının sağlığını kontrol eden internet sitesi, sunucularda bir problem olduğuna işaret ediyor.

İkinci iddiaya göre ise Epic Games, Fortnite’ı kapatıyor. Bu durumun göstergesi olarak ise Epic Games'in oyunun geleceği ile ilgili bir içerik yayınlamamış olması gösteriliyor.

Üçüncü iddiaya göre ise oyun geri gelecek. Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise geri dönüş olacak ve geri dönüş esnasında harita tamamen yenilenmiş olacak. O zamana kadar oyunun ana menüsü bile parçalanmış durumda olacak.

Şimdilik Epic Games tarafından bir açıklama bulunmuyor. Fakat dün akşam Twitter, Mixer, Twitch, Facebook vb. kanallardan yapılan canlı yayın herkesin aklında soru işareti bırakti. Açılan yayında sadece siyah bir kara delik görüntüsü mevcut.