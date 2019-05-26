Huawei kötü haberlere rağmen üretim yapabilecek! Huawei 2019’da parça problemi yaşamayacak

shifdelete.com’da yer alan habere göre; analiz şirketi CLSA tarafından gelen rapora göre Huawei, fazladan siparişlerle epey bir bileşen stokladı. CLSA analistine göre Huawei'in bu satın alma işlemi, çip endüstrisine kattığı geliri yüzde 8 civarında artırdı. Ve Huawei'in piyasadan kaldırılmasının çip endüstrisi gelirinde yüzde 4'lük bir düşüşe yol açacağı belirtiliyor.

Yapılan analizlere göre Huawei bu yıl içerisinde 157 milyon mobil cihazın ihtiyacını elindeki parçalarla karşılayabilir. Yani bu rakamlar Huawei'in bu yıl sonuna kadar üretim yapabileceğini gösteriyor. Ancak mevcut parça gider oranlarında artış olursa bu parçalar 2019 yılını çıkarmayabilir. Dolayısıyla Huawei üretim yapamayabilir.

Huawei'in bu durumdan bir an önce sıyrılması en büyük beklentiler arasında yer alıyor. Kendi işletim sistemini geliştirmesi gibi durumlar da Huawei'in bu konu üzerinde büyük çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor.