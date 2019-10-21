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Karanlık mod batarya kullanım süresini ne kadar arttırıyor?

Karanlık mod iOS 13 ile birlikte iPhone modellerine geldi. Android modeller için ise 10. versiyon işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor fakat Android için bazı uygulamalarda hali hazırda karanlık mod özelliği bulunuyor.

11:58 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Karanlık mod batarya kullanım süresini ne kadar arttırıyor?

Karanlık modun, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi OLED panele sahip cihazlar için ciddi kullanım süresi artışı sağlayacağı söylenmişti. Peki karanlık mod kullanım süresini ne kadar uzatıyor? Batarya performansını olumlu etkiliyor mu?

OLED panel, teknolojisi sayesinde siyah renkleri, gerekli kısımdaki pikselleri tamamen kapatarak gösteriyor. Bu sayede de siyah ağırlıklı görüntülerde ekran, neredeyse hiç pil tüketmiyor.

Yapılan testler sonucu, OLED ekrana sahip bir iOS cihazınızda aktif olarak kullanacağız karanlık mod batarya performansı konusunda %30'a varan artış sağlayabiliyor.

OLED panelli Android cihazlar uzun süredir piyasada bulunuyor. Dolayısıyla OLED panele sahip bir Android cihaza sahip iseniz, siz de karanlık modu destekleyen uygulamaları bu modda kullanarak ciddi kullanım süresi artışı yakalayabilirsiniz.

Android iOS iPhone iPhone X
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