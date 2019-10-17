PUBG Mobile’a büyük güncelleme! PUBG Mobile yeni özellikleriyle şaşırttı…

PUBG Mobile’da oyuna birçok yeni özellik katan güncelleme heyecan yarattı. Bu güncelleme, oyuna pek çok yeni özellik ve yeni bir mod getirdi. PUBG Mobile kısa bir süre sonra ise, Ağır Silah Modu ismindeki yeni bir moda kavuşacak.

BRDM-2 GELİYOR!

PUBG Mobile'ın 0.15.0 güncellemesiyle birlikte oyuna gelen en önemli özelliklerden bir tanesi “BRDM-2” isimli zırhlı araç. Yakın zamanda PUBG'nin PC sürümüne de gelen bu araç oyunseverler için büyük bir avantaj sağlıyor. İşaret fişeğiyle gelen UAZ'ın zırhlı versiyonunun yerine gelen bu araç hem karada hem de suda hareket edebiliyor ve lastikleri mermiden etkilenmiyor.

BENZİN BİDONLARI PATLIYOR

PUBG Mobile'ın yeni sürümüyle birlikte oyunseverler, benzin bidonları konusunda daha dikkatli davranmak zorunda kalıyorlar. Bunun nedeni ise 0.15.0 güncellemesi ile benzin bidonlarının patlayabilir hale gelmiş olması. Tüm bunlara ek olarak oyunseverler, PUBG Mobile'da artık Desert Eagle kullanabilecekler ve grafitiler ile izlerini bırakabilecekler.