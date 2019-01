Türksat 4A frekans listesi: Türksat 4A kanal frekansları nasıl ayarlanır? oub3

Türsat 4A frekanslarını ayarlamak için Türksat otomatik arama frekansını şebeke arama (Network Search) açık seçilerek, uydu alıcısına girmelisiniz. Türksat 4A frekans ayarı ile televizyonunuzda tüm kanal listesini ayarlayabilirsiniz. İşte Türksat 4A kanal ayarlama detayları...

Gireceğiniz Türksat 4A frekans bilgileri sayesinde birkaç dakikanızı ayırarak birçok kanalı da ayarlamış olacaksınız. Peki Türksat 4A frekans ayarı nedir, nasıl ayarlanır? Türksat 4A frekanslarına dair ayrıntılar şu şekilde…

TÜRKSAT 4A FREKANSI NASIL AYARLANIR?

Eğer televizyonunuzda yeni kurulum yapacaksanız Türksat 4A frekans ayarlarını yapmak size sayısız kanalı izleyebilme imkanı sağlayacak.

Türksat 4A frekans ayarı yaptıktan sonra izlemek istediğiniz kanalları bulamazsanız haberimizdeki kanal listesinden dilediğiniz kanalı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Türksat otomatik arama frekansını şebeke arama (Network Search) açık seçilerek, uydu alıcısına girmelisiniz. Böylece, kanal arama (Manual Search) yaptırılması güncel kanal listesinin uydu alıcınıza yükler. İşte Türksat 4A ile beraber tüm kanalları izlemenizi sağlayacak frekans ayar bilgileri…

Frekans: 11844 MHz

Polarizasyon: Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate): 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans: 11747 MHz

Polarizasyon: Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate): 27500 Ksymb FEC: 5/6

TURKSAT 4A FREKANS LİSTESİ

– Türksat ANKARA PAKET 1 (BATI); 12423 V 27500; ANC RADYO, BENGÜTÜRK, ÇAĞRI FM, HALK TV, KAÇKAR TV, KON TV, KONYA FM, MÜJDE FM, RADYO SILA, RADYO YAKAMOZ, REHBER TV, RİBAT FM, SHOPPING TV, SMART TV MARKETING, T KACKAR, TATLISES TV, TEKİN AKDENİZ TV, ULUSAL TV, VİZYON TÜRK, VİZYONTÜRK, YÖN FM

– Türksat ANKARA PAKET 2 (DOĞU); 12423 H 30000; BAL TV, DISNEY CHANNEL, EVİN TV, JİYAN TV, KANAL C, KARADENİZTÜRK, LALEGÜL TV, POLİS RADYOSU, TARIMTÜRK TV, TEMPO TV, TMB, Türksat TANITIM, VAN TV

– Türksat ANKARA PAKET 3 (BATI); 12458 V 30000; ALJAZEERA TV(ARAB), ALJAZEERA TV(ENG), ASU TV, BEREKET TV, BEYKENT TV, HABERAKS, KANAL 33, KANAL 58, MANİSA MEDYA TV, ONE BEST TV, SKY TV, TV 52

– TURKSAT ANKARA PAKETİ 4 (BATI) 12524 V 22500; A9 TV, AKILLI TV, GAZİANTEP OLAY TV, GENÇ TV, HAYAT TV, HRT TV, IMC TV, LİNE TV, TİVİTİ TV

– TURKSAT ANKARA PAKETİ 5 (BATI); 12559 V 27500; ADANA TV, ART FM, BARIŞ TV, BEDİR TV, CEM RADYO, CEM TV, ÇİFTÇİ TV, ESKİŞEHİR STAR FM, HAK MESAJ FM, KOIZA TV, POLİS RADYOSU, SRT1, TURKSAT TANITIM, TV41, TV5,

– TURKSAT ANKARA PAKETİ 6 (BATI);12605 V 27500; DENGE TV, 7/24 TV, ERKAM RADYO, KANAL FIRAT, MGC TV, OLAY TV, RADYO MÜZİK, RADYO SLOW TİME, RADYO SPOR, RTV, SHOPPİNG CHANENEL,TV1, TV100, TV KAYSERİ, TV06,

– CİNE 5 PAKET: 12673 V 9600; CİNE 5

– DİGİTURK HD PAKET;; 12687 V 11400; BJK TV, GS TV, LİG TV HD

– TURKSAT MPEG4 PAKETİ (BATI); 12699 V 7700; AHİ TV, BATMAN TV, GELİŞİM TV, KANAL 2000, KANAL 56, KANAL 60, ORT TV

– NTV BATI PAKETİ; 12721 V 16666; EUROSTAR TV, KRAL FM, KRAL POP, KRAL TV, NTV AVRUPA, NTVSPOR HD

– TURKSAT ANKARA PAKETİ 10 (BATI) 11558 V 30000; 365 TV,6 NEWS, ANADOLU YURDUM, Antalya VTV, FESTİVAL TV, NEHİR TV, SEMERKAND HD, SEMERKAND RADYO, SEMERKAND TV, SHOW RADYO, SİVAS SRT, SMART AVRUPA, SMART TV/MERCEK TV, VİVA RADYO, VİVA TV, YAREN RADYO.

– TURKSAT ANKARA PAKET 9 (BATI); ABANT TV, DOST FM, DOST TV, DURU TV, GÜNEYDOĞU TV, KANAL 26, KANAL 5, KANAL S, KANAL TEK, KARDELEN TV, RADYO ÇAĞ, TV 2000.

– DİGİTURK PAKET; 11676 V 24444: İZ TV, LİG TV 2, LİG TV 3, LİG TV, MMAX COMEDY, MMAX FAMİLY, MMAX STAR, MMAX TURK, SPOR JOKER, TARAFTAR 204, TARAFTAR 205, TARAFTAR 206.

– DOĞAN TV HOLDİNG PAKET 7; 11012 V 30000; AB MOTOEURS, ANIMAUX, DA VINCI LEARNING, EROTICA TV, FX, MAXSMART PREMIUM, MOVIESMART FAMILY, MOVIESMART PREMIUM, MOVIESMART TURK, NBA TV, PENTHOUSE, PROMO SMART, SMART COCUK, SMART SPOR 2, SMART SPOR, T.A.Y. TV.

– TRT HD PAKET; 11054 V 30000; TRT HABER HD, TRT HD, TRT1 HD

– Türksat KIBRIS PAKET 1 -( BATI); 12541 H 30000; ADA TV, AS FM, AS TV, BAYRAK FM, BAYRAK INT, BAYRAK KLASİK, BRT 1, BRT 2, BRT RADYO 1, FIRST FM, GENÇ TÜRKÜ TV, GENÇ TV KIBRIS, KANAL T KIBRIS, KIBRIS TV

– Türksat ANKARA PAKET 5 ( BATI); 12641 H 30000; A.VUSLAT TV, AKSU TV, EDESSA TV, GÖZYAŞI FM, HİLAL TV, KANAL 3, KANAL 35, KANAL T, KANAL URFA, MÜJDE FM EGE, RADYO T, RADYO VATAN, SEYMEN ANADOLU, SOKAK TV, TEK RUMELİ TV,TV 10, VATAN TV

– MEB İLETİŞİM; 12685 H 30000; 34 TV, ANADOLU YURDUM TV,ANTALYA VTV, AORDU, BAHARTÜRK TV, BESK TV, BESK TV, DUBLE TV, EBU TV, EBU TV, FİLMKULUBİ TV, KAHKAHA TV, MULTİ TV, PAZAR TV, RENK TV, SMART MARKET TV, TEK ÜRÜN TV, TELE TV, UYGUN TV

– Türksat ALMANYA PAKET (BATI); 12729 H 27500; KABE (CANLI)-AL QURAN, KANAL AVRUPA, MESCİD-İ NEBEVİ AL SUNNAH, MPL, NUR TV, RUDAW TV, TR 1, YOL TV

– BLACK SEA SAT PAKET 2; 11472 H 23450; 1 TV, ADJARA TV, GDS TV, GREEN WAVE FM, İMEDİ TV, MAESTRO TV, RADIO 1, RADIO İMEDİ, RADIO TOISE, RUSTAVI 2, TV 25, TV 3.

– Türksat ANKARA PAKET 11 (BATI); 11509 H 30000; BERRAK TV, CAN ERZİNCAN TV, ÇAY TV, DAMLA TV, FURKAN TV, HEVİ TV, KANAL 24, KUDÜS TV, KURDMAX PEPULE TV, VİZYON 58, YURDUM TV.

– Türksat İSTANBUL PAKET 1 (BATI); 10970 H 30000; EGE TV, EXPO CH, FLASH TV, HLT TV, KARADENİZ FM, KARADENİZ TV, MAVİ KARADENİZ, MCJ MEDIASA, NR 1 TÜRK, NR1, NUMBER 1 TÜRK FM, NUMBER ONE FM, RADYO EGE, RUMELİ TV, YABAN TV

– KANAL A HD PAKET; 11039 H 4800; KANAL A, KANAL A TEST, PARK FM, RADYO A, RADYO BANKO, RADYO MEGA

– HABERTURK-BLOOMBERG HT (BATI PAKET); 11053 H 8000; HABERTURK, BLOOMBERG HT, HABERTURK RADYO

– TRT PAKET DOĞU; 11096 H 30000; ANTALYA RADYO, ÇUKUROVA RADYO, ERZURUM RADYO, EURONEWS TÜRKÇE, RADYO 1, RADYO 2(TRT FM), RADYO 3, RADYO 4, RADYO 6, TRABZON RADYO, TRT 1, TRT 4-TRT ÇOCUK, TRT 6, TRT ANADOLU/TRT DİYANET, TRT ARAPÇA, TRT AVAZ, TRT HABER, TRT MÜZİK, TRT NAGME, TRT RADYO H, TRT SPOR, TRT TURKU, TRT TÜRK, TSR TÜRKÇE, VOT EAST, VOT WEST, VOT WORLD

– Türksat ANKARA PAKET 13 (BATI); 11916 V 30000; AVANTAJ TV, BERAT TV, EKİN RADYO, EKİNTÜRK TV, FULLMAX FM, JOY FM TÜRKİYE, JOYTÜRK, KADIRGA TV,KANAL 34, KANAL 99, KANAL B, KÖY TV, KÜPE FM, MEDYA FM, MELTEM TV, MESAJ TV, METRO FM, MMC TÜRK TV, RADYO İMPARATOR, RAVZA FM, SEBİL TV, SÜPER FM, UHUD FM, VIRGIN RADIO TURKIYE.

– TRT BATI PAKET; 11958 V 27500; METEOROLOJININ SESI, RADYO 1, RADYO 3, RADYO 4, RADYO 6, RADYO GAP, TRT 1, TRT 3 SPOR, TRT AVRUPA FM, TRT BELGESEL, TRT COCUK, TRT FM, TRT HABER, TRT MUZIK, TRT NAME, TRT OKUL, TRT RADYO HABER, TRT TURK, TRT TURKU, TSR TURKCE, VOT EAST, VOT WEST, VOT WORLD

– STAR MEDYA PAKET; 11986 V 9600; 24 TV, RADYO ABC, TV4

– NTV TÜRKİYE PAKET; 12015 H 27500; CAPITAL RADIO, CNBC-E, E2, KLASİK RADYO, KRAL FM, KRAL POP, MAXIMUSIC, NTV, NTV RADYO, NTV SMART SPOR HD, NTV SPOR, RADYO EKSEN, RADYO VOYAGE, STAR TV, STAR TV HD

– DOĞAN TV HOLDİNG PAKET 2; 12034 V 27500; BEST FM, CNN TURK, CNNTURK RADYO, DILAN TV, DOGU TV, DREAM TURK TV, DREAM TV, EURO D, GÜNES TV, HAZAN TV, KARMA TV, DHA, NISA TV, ONE BAL TV, ONE SUPER TV, PAST TV, PMC TV, RADYO D, SLOW TURK, SUPERPOP TV, T-RAP TV, TV 2, TV8 INT, YAGMUR TV.

– ATV DOĞU PAKET; 12054 H 27500; A HABER, A HABER HD, A HABER RADYO, A SPOR, A SPOR HD, A SPOR RADYO, ATV, ATV HD, MİNİKA ÇOCUK, MİNİKA GO.

– DOĞAN TV HOLDİNG PAKET 3HD; 12073 V 2750; ANIMAL PLANET HD, DISCOVERY HD SHOWCASE, DISCOVERY TURBO XTRA HS, FOOD NETWORK HD, PENTHOUSE 3D, PENTHOUSE HD, THE FIGHT NETWORK, TV 2 HD.

– DOĞAN TV HOLDİNG PAKET 4 ; 12188 V 27500; ANIMAL PLANET, BABY TV, CNN INTERNATIONAL, DISCOVERY CHANNEL, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY WORLD, DIZISMART PREMIUM, FOX CRIME, INVESTIGATION DISCOVERY, LULI TV, MOVIESMART ACTION, MOVIESMART CLASSIC, MOVIESMART FEST, MOVIESMART GOLD, MOVISMART PLATIN

– TGRT BATI PAKET; 12228 V 8400; TGRT BELGESEL, TGRT EU, TGRT FM, TGRT HABER

– KANAL 7 BATI PAKET; 12238 V 7200; ISTANBULUN SESI, KANAL 7 AVRUPA, RADYO 7, RADYO VOKAL, TVT, ÜLKE TV, YURDUM TV

– SHOW HD; 12210 H 8333; SHOW HD

– SHOW TV; 12219 H 6500; SHOW TV

– GÜÇ DİJİTAL PLATFORMU; 12265 V 27500; FENOMEN 2.0, FENOMEN CLUBBIN, FENOMEN TURK, FENOMEN, P-RADIO 1, P-RADIO 10, P-RADIO 2, P-RADIO 3, P-RADIO 4, P-RADIO 5, P-RADIO 6, P-RADIO 7, P-RADIO 8, P-RADIO 9, P-TV 1, P-TV 2, P-TV 3, P-TV 4, P-TV 5, P-TV 6, POWER AKUSTIK, POWER ASK, POWER DANCE, POWER FM, POWER ITALY, POWER LOVE FM, POWER MINIMIX, POWER ROCKS, POWER SALSA, POWER SMOOTH, POWER TAPTAZE, POWER TV, POWER XL, POWERTURK FM, POWERTURK TV

– DOĞAN TV HOLDİNG PAKET 5 (HD); 12245 H 27500; 70S, 80S, 90S, ALL DAY PARTY, BBC HD, BLUES, CHILLOUT, CLASSICAL GREATS, CLASSICAL ORCHESTRAL, COCKTAIL LOUNGE, COOL JAZZ, COUNTRY, DANCEFLOOR FILLERS, FOX CRIME HD, FOX SPORTS HD, FREEDOM, FX HD, INDIE CLASSICAL, JAZZ CLASSICS, MOVIE SMART FAMILY HD, MOVIESMART FEST HD, MOVIESMART PLATIN 2 HD, MOVIESMART PLATIN HD, NBA TV HD, TRAVEL CHANNEL HD, 2000S, 24 KITCHEN HD, 60S

– DIGI MEDYA; 12303 V 27500; GOVEND TV, HANCI TV, HAVİN TV, MAXO TV, MEZOPOTAMYA TV, NO1 TV, OSMANLI TV, RİXSOS TV, RMEDYA TV, RTV, SİNERAMA TV, TARZ TV, TROPİC TV, YÜKSELEN TV, ZEYNO TV, ANALOG TV, ANGORA TV, AYRI TV, AZADİ TV, BİRLİK TV, CHANEL TV, CİNERAMA TV, DUY TV, FURKAN TV

– Türksat ANKARA PAKET 7 (BATI); 12345 V 30000; ALTAS TV, AS TV, BAYRAM FM TÜRKİYE, DOLUNAY FM, EM TV, FB TV, GALA TV, KONYA TV, MAXI TV, ON4, SEMSEM FM, SILA RADYO, SPORTS TV, SUN TV, TÜRKİYEM TV, UZAY TV, WORLD TRAVEL CHANNEL, YILDIZ TV,

– Türksat ANKARA PAKET 12 (BATI); 12380 V 27500; BEREKET HAYVANCILIK, BEYAZ TV, BEYAZ TV HD, DİYANET RADYO, DRT DENİZLİ, KANAL 32, KANAL A, MCJ MEDIASA HD, PAMUKKALE TV, PARK FM, RADYO A, RADYO BANKO, RADYO MEGA

– Türksat ANKARA PAKET 14; 12379 H 30000; AGİ TV, AKILLI TV, EGE TÜRK TV, ES TV, MEDYAM 14, NURS TV, SUPER TV, TELEDÜNYA HD, TELEDÜNYA INFO, Türksat SAAT, VTV