Xiaomi Mi 9T Türkiye’ye geliyor! İşte Xiaomi Mi 9T özellikleri…

Xioami, 18 Haziran’da Türkiye’de özel bir etkinlik yapacak ve yeni ürünlerini tanıtacak. Bu etkinliğin en dikkat çeken ürünün ise Xiaomi Mi 9T olması bekleniyor. Şirket tarafından doğrulanmasa da şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda yeni bir telefon sinyali veriliyor. Avrupa’da halihazırda tanıtılan cihazın Türkiye’ye gelmesi ise şaşırtıcı bir durum değil elbette.

Mİ 9T ÖZELLİKLERİ

6.39 inç’lik ekranıyla dikkat çeken ve 2340×1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Xiaomi Mi 9T, artık yeni telefonlarda görmeye başladığımız kaybolup görünen ön kamera sistemine sahip. Ekranı tamamen kullanıcılara sunan ve ön kameranın yer almadığı Xiaomi Mi 9T’nin ön kamerası cihazın tepesinde gizli ve ön kamera aktif hale geldiğinde ortaya çıkıyor.

6 GB RAM’le gelen cihazda 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan Xiaomi Mi 9T’nin arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü çekimini mümkün kılarken, geniş açılı 13 MP kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera da bulunuyor. Cihazın ön yüzünde ise 20 MP kamera konumlandırılmış.

Ağırlığı 190 gram seviyelerinde olan Xiaomi Mi 9T, 4000 mAh bataryasından enerjisini alıyor. 18 W hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonun fiyatını ise önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek etkinliğin hemen ardından öğreneceğiz.