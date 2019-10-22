YouTube’dan iPhone 11 kullanıcılarına sevindirici haber

iPhone ve iPad modelleri için 4K YouTube desteği uzun süredir beklenilirken, en azından yeni iPhone 11 modellerini satın alan kullanıcılar artık HDR içeriklerin tadını çıkarabiliyor. Yayınlanan güncelleme sayesinde YouTube uygulaması iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max için HDR desteğine kavuştu.

YouTube'da yer alan HDR bir videoyu izlemek için yapmanız gereken oldukça basit. Videonun sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunduktan sonra “Kalite” bölümüne tıklamanız ve HDR'ın aktif olduğundan emin olmanız yeterli.

Şu anda HDR video çekimi yapan cihazların sayısı kısıtlı. Bu nedenle YouTube'daki videoların oldukça küçük bir bölümü HDR desteğine sahip. Full HD çözünürlükte bir HDR video açarak ekran parlaklığını yüzde 100'e getiriniz ve videodaki renklerin canlılığını farklılığını fark edin.