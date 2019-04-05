‘Sandıktan darbe çıkarmak’ manseti kime hizmet eder?

BEŞTEPE'DEN ‘DEMOKRASİ' VURGUSU YAPILIYOR… İKTİDAR MEDYASI İSE YANGINA BENZİN DÖKÜYOR…

ABD'DEN 2002'DEN BU YANA GELEN DESTEK ALINAMAYINCA ‘SANDIK DARBESİ' SERVİSİ YAPILIYOR…

1 – İki gün önce… Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AKP yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yaptı. Öğle saatlerindeki toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ne konuşuldu, ne kararlar alındı bilmiyoruz.

Şu anda sadece iktidara yakın medyanın ‘sandıktan darbe çıkarmak' için yazdığını, manşet attığını görüyoruz. Ancak……

BEŞTEPE NOTLARI…

Beştepe ve Dolmabahçe'den küçük küçük bilgi notları da gelmiyor değil. Biz gazetecilik yapmaya devam edelim… İktidar çevresinde ilk değerlendirmelerden birisi şu: “Demokratik seçim sürecinin temel bir güvencesi de seçim yargısıdır. Hal böyleyken yargı denetiminin bir değerinin olmadığı gibi mesajlar veren bir yaklaşım demokrasi kültürüne aykırı.”

Bu tespit doğru.… 2002'den bu yana yapılan seçimlerde muhalefetin istediği çizgiye İstanbul seçimleri getirmiş herkesi!

YARGI KARAR VERECEK

İkinci tespit daha da aklı selim: “Geçmişte ve bugün itiraz hukukunu diğer partiler kullandığında seçim yargısına verilen değerin, itiraz hakkını kim kullanırsa kullansın aynen gösterilmesi gerekir. Yargının vereceği kararla sonuçlar kesinleşecektir.” Keşke bu değerlendirme 2014'te Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kaybettiğinde de yapılsaydı diyelim…

TOPAL ÖRDEK KABULÜ

Üçüncü tespiti görelim: “Sonuçlar kesinleşmeden kendini başkan ilan etmek, uluslararası planda destek aramak yurtseverlikten uzak bir tavır.”

Bu tespit yapılırken seçim gecesi AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın ‘Ben kazandım' açıklamasını unutmamak gerekiyor.

Bir not daha: Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı açıklamalar ve önceki gün ‘İmamoğlu topal ördek' tanımlaması aslında sonucu ilan etti. Burada sorun iktidar medyasında!

ABD'den destek gelirse demokrasi gelmezse müdahale diyorlar

2 – Sözde müttefik ABD'den seçim sonrası gelen açıklama özellikle iktidar kanadının tepkisini çekti. Basın toplantısında Türkiye gündemini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, “İtirazlara ilişkin haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler, demokrasinin önemli unsularından biri. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Bu bağlamda uzun ve güvenli bir seçim geleneği olan Türkiye'den daha azını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Medya ve iktidar yöneticileri açıklamayı ‘içişlerimize müdahale' diye değerlendirdi.…

Bu fotoğraf alkışlanmıştı

3 – Ancak… 3 Kasım 2002'de sandıkta tek başına çıkan AKP'nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yasaklı olduğu için milletvekili olamamıştı. ABD Başkanı George Bush o dönem Başbakan olarak seçilen Abdullah Gül'ü değil, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Kimse o zaman ‘demokrasi' sorununa dikkat çekmemişti. O zaman bir örnek daha verelim: 22 Temmuz 2007'deki AKP'nin tek başına iktidar olarak çıktığı seçim sonuçlarına dünyadan ilk olumlu tepki ABD'den gelmişti. Yine sorun yoktu! Demokrasi sana göre bana göre değildir, bu unutulmamalı!

SON NOT: S-400'ler, Suriye ve ekonomi konusunda gelebilecek tehditlere ‘büyük uzlaşmayla' göğüs gerebiliriz.