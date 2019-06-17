Hazine Moody’s’e önceden mi hazırlandı?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin notunu sert düşürdü.

Tartışmalar bir yana.

Moody's açıklaması ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın cevabî açıklamasının saatleri, meseleyle ilgilenen herkesin dikkatini çekti.

Çekmeyecek gibi değildi. Aradaki süre farkı sadece 20 dakikaydı.

Moody's açıklaması cuma gecesi ajanslara 23.45-23.52 arasında geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 00.05'te tweet'liyor açıklamayı.

İki sayfa. Döviz rezervleri, dış ticaret, GSYH, borç yükü, turizm gelirleri gibi teknik konularda pek çok veri ve değerlendirme içeriyor.

Ankaralı gazeteciler bilir. Bir kamu kuruluşu, yazılı tepki verecekse, 20 dakika, hele bu ölçekteki bir cevap için hayli kısa.

48 SAAT ÖNCESİNDEN

Alanında yetkin bir uzmanla görüştüm. Şu bilgiyi verdi: “Rating kuruluşları kredi notunu 48 saat öncesinden ilgili ülke hazinesine bildirir.”

Durum bu bilgiyle açıklığa kavuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı cuma gece yarısı açıklanan not indirimini çarşambadan biliyor ve açıklamayı önceden mi hazır etti?

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Hazine'nin cevabında not indirimine gerekçe gösterilen hangi başlık hiç yok?

S-400 meselesi. Artık niyeyse son derece üst perdeden kaleme alınan “Olası ABD yaptırımında IMF kredisine bile erişim sağlanamayabilir” ifadesine tek satır cevap verilmemiş. Şöyle deniliyor ama:

“Normal koşullarda açıklamaya gerek bile duymadığımız ‘kurumların bağımsızlığı' ve ‘serbest piyasa' konusun da Kredi Derecelendirme kuruluşu tarafından haksız biçimde ele alınmıştır.”

Yani? Yani diyor ki Hazine Bakanlığı:

Merkez Bankası bağımsız, BDDK bağımsız, TMSF bağımsız, RTÜK bağımsız..

Tabii tabii.

“AVTER gerçeği söylemiyor”

Başlıktaki ifade, İstanbul Otogar Esnaflar Derneği Şahap Önal'ın.

Bu konuda yazdığım iki yazı dolayısıyla e-posta göndermiş.

AVTER'in “Biz işletiyoruz çünkü yasal hakkımız var” açıklamasına itirazı var.

Önal'ın -özetle- söyledikleri büyük önem taşıyor:

“Sözleşmede süre bitiminde şartsız tahliye maddesi çok açıktır. Sayın Kadir Topbaş 2 yıl önce işletmeden doğan haksız kazanç ve yasal olmayan uygulamalardan dolayı UATOD'a noter ihtarnamesi çekmiş. Mevcut iktidarın emriyle bu uygulama durdurulmuştu.”

İstanbul Otogarı'nın ruhsatsız olduğunu, kamuyu zarar sokma, haksız kazanç sağlama suçları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını vurguluyor.

“İBB işletmeye el koymalı. Binlerce işyeri sahibi mağdur. İstanbul Otogarı korku tüneli. İBB otogara sahip çıkmalı” diyor.

Yassıada'nın bedeli 140.5 milyon dolar

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri. İstanbul Havalimanı, Osmangazi, 3. Boğaz Köprüsü, şehir hastaneleri vd, yıllardır bu köşeye konu olan garantili projelerin Hazine'ye ve ekonomiye yüklediği ağır bedel artık biliniyor.

“Milletin cebinden beş kuruş çıkmıyor” cümlesi eskisi kadar rahat kurulamıyor. Bu konuda gazeteci olarak verdiğim aydınlatıcı rahatsızlıktan (!) memnunum.

20-25 yıl sürelere yayılan kira sözleşmelerinin, aynı süreye yayılan müteahhitlerin banka borçluluğunun krizi derinleştireceğini not düşelim.

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KÖİ raporlarının yenisi yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı KÖİ Raporu sayesinde Yassıada'nın bedelini de öğrendik.

“Demokrasi ve Özgürlük Adası” adı takılan, rant uğruna Yassıada'nın doğallığını mahveden projenin yatırım tutarı140 milyon 476 bin 765 ABD Doları'ymış (125 odalı otel, 30 civarında betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze ve sergi alanları).

“İHALEDEN MUAF”MIŞ

Yassıada-Sivriada bölümünün altında bir de küçücük not: “Yassıada-Sivriada projesi ihaleden muaftır.”

Ne tuhaf. TOBB bünyesindeki Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin Başkanı Arif Parmaksız liste hazırlayıp sonra ihale yaptıklarını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a açıklamıştı. Buna göre projeyi Mesa şirketi yapıyor. Mimari projesi ise “yabancıya” gitmemiş: AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın eşiyle birlikte sahibi olduğu Arme Concept.

Peki bir ihale yapıldığı halde, KÖİ raporunda “İhaleden muaftır” denilmesi, ihaleyi TOBB şirketinin yapmasından mı kaynaklanıyor?

Çünkü öte yandan projenin sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı görünüyor.

Bu proje biraz karışık.

Belki bugünün kuruyla 843 milyon TL eden Yassıada projesinin bu bedelini vatandaş olarak biz mi ödüyoruz, TOBB mu, bir açıklayan çıkar.