Yarını beklerken…

Sevgili okurlarım, aylardan beri Ağır Ceza mahkemesinde yargılanıyoruz…

Ben ve gazetedeki arkadaşlarım!

Suçumuz “Fetöcü” olmak.

Biz ve Fetöcülük!

İnanılır gibi değil.

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Elimize ulaşan tebligatlarda “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” yazıyor.

Yani suçumuz terör!

Yarın yine duruşmamız var.

İşin sonuna, son aşamasına geldik.

Karar yarın açıklanacak mı, yoksa duruşma yine ertelenecek mi, bilmiyoruz.

İstenen hapis cezası 5 ile 10 yıl arası.

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Bizler ve “Fetöcü” olmak!

İnanılır gibi değil.

Fetö'ye her türlü desteği verenler, onu ve ekibini semirtip devleti onlara teslim edenler büyük bir pişkinlik içerisinde dışarıda gezinirken biz “Fetöcülükten, örgüte yardım etmekten” yargılanıyoruz!

Demek ki biz bunlarla yıllarca boşuna mücadele etmişiz, Fetö'nün hakkımızda açtığı nice davalarda adliye koridorlarını boş yere arşınlamışız.

İnsanın isyan edesi geliyor.