Döncem ben sana!

Lise tarih kitaplarının vazgeçilmez cümlesi; “halk ağır vergiler altında eziliyordu” günümüzde tekerrür etti. Belli ki bu iktidar Türkiye'ye ibret almamız için gönderildi!

AKP'nin eski fakat bugünlerde anlam kazanmış sloganı “yetmez ama evet” aklımdan çıkmıyor. Gerçekten de ne kadar verirsek verelim asla yetmiyor!

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Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile 618 lira olan telefon kayıt harcı 1.500 liraya yükseltildi! Sizce yeter mi?

Daha dokuz ay önce 170 lira olan harç, bir gecede bir imza ile 1.500 lira oluyorsa, bu başkanlık sisteminin başarısıdır. Daha hızlı karar alınabilen, yeniliklere daha hızlı adapte olunabilen, etkin bir yönetimin kanıtıdır!

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Telefona karşı verilen mücadele enflasyona karşı verilseydi, çoktan halledilmişti. Tabii ki kapasite meselesi… Olmayınca ne yapsınlar bir tanesi? Belediye başkanlığı seçimlerinde gençlere 10 gigabayt internet vereceğim, “onlar benim kankam” dersin, seçim biter zammı bindirirsin. Kim hatırlayacak?

Boşver gitsin!

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Peki, bu ödediğimiz harçlar, zamlar, ardı arkası kesilmeyen vergiler ne için? Çiftçiye, esnafa, işsize, emekliye, asgari ücretliye, fakire destek olarak gitse, eyvallah!

Oysa bu toplanan paraların amacı, belli bir zümrenin yaşantılarını rahatça sürdürebilmesi, tatlarının kaçmaması…

Siz kim ödeyecek sanıyordunuz ki 6 ayda 78 milyar lira açık veren bütçeyi? Devletin parası aslında sizin ödediğiniz vergi. Aç yandaşa neyle verecek ihaleyi?

Sahi kimden tahsil edecekler bu batık kredileri? Kendi adamlarının milyonlarca dolar vergi borcunu affederken yoktan var etmeyecek herhalde parayı… Sizden alacak!

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S-400 füzeleri geldiği için Amerika ambargo koyacak derken, ambargoyu yurtdışından getirilen telefon harçlarını 1500 TL'ye çıkartan hükümet koydu. Sağ gösterip sol vurdu!

Bunlar daha iyi günlerimiz! Daha yap-işlet-devretleri, sarayın masraflarını, vakıfların yardımlarını da ödeyeceğiz. Ejder meyveli smoothie kaç lira oldu biliyor musunuz?

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İyi de bu da yetmez ki! İktidar arabalardaki gibi telefon muayene istasyonları açmalı. Yılda iki kere muayene parası almalı. Bunu nasıl düşünemediler, aklım almadı!

Sonuçta devletin yasakladığı bir şey yok! Beğenmeyen dumanla haberleşsin. Ateş ile uğraşamam diyorsa güvercin eğitsin. Kim karışır? Özgürlük var bu ülkede!

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Sonuçta aynı gemideyiz. Şahsi önerim; Mesajlaşırken atılan emoji başına 5 lira artı yüzde 25 ÖTV üzerine de KDV ödeyelim. Her şeyi devletten beklemeyelim!

Niye vergi ödemek için yurtdışından telefon almamızı bekliyorlar ki? Havalimanına banko koysunlar, direkt oraya gidelim, kulağımızın arkasını gösterelim!