Şarjlı tarım bakanı!

Milletle öyle böyle dalga geçmiyorlar! Söylediklerine inanacak saf kitle olduğunu biliyorlar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu işin piri…

Türkiye'nin ürettiği elektrikli traktör ile çiftçilerin mazot derdinin biteceğini belirterek, “Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır” dedi. Yalan söyleyeni kınamıyorlar ki!

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Yok elinde prototipi varmış. Hem de seri üretime hazırmış! Hani nerede? Göstersene? Varsa ben istifa edeceğim. Yoksa sen bir ay demeç vermeyeceksin. Nasıl?

Yerli araba, yerli uçak, yerli traktör… Hepsinin prototipini yaptık, bir bakan prototipi yapamadık! Bırak 4 ton traktörü, sen 7 lirayla radyosunu 8 saat çalıştır o bile bize yeterli… İyi ki gaza gelip kalem pil ile çalışacak demedi!

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Zira öyle bir şey yapsak açıklama sana kalmaz. Açılışa gelen dünya liderlerinden yer bulup protokolde bile oturamazsın. Çim biçme makinasıdır o, traktör olsa duramazsın.

Bu hesaba göre 70 liralık elektrikle uzayı fethedersin. Mars'a mekikle araba gönderen yüz milyarca dolarlık Tesla şirketi artık dükkanı kapatıp gitsin!

Langırt gibi para atıp mı çalıştırıyorsun? Yedi tane 1 lirayı benzin deposuna atıyorsun, çılgınca tarla mı sürüyorsun? Aman yavaş sür sonra kendini kaybedip millete “adiler” falan diyorsun!

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Tarım bakanı fizikten anlamayabilir. Belki matematiği de iyi değildir. Lakin bu enerji 2750w elektrikli süpürgeyi 4 saat çalıştırmaya eş değerdir. Sorsa öğrenir.

Traktörü nasıl bir şey sanıyor acaba? Güneş enerjisi ile çalışan traktörün oyuncağını yapsana. Elektrikli traktörü bırak, önce çiftçiye mazotta vergiyi sıfırla!

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Yandaş gazetecilere sorsak, acaba aralarında videosunu gören var mı? “Var! Deri eldivenle üstsüz kullanıyorlar” deseler millet ona bile razı…

Batarya için nükleer kullanacak herhalde… Bunlar bizi zorlar. İyisi mi traktörü direkt uzatma kablosuyla bağlayıp fişi elektrik prizine sokalım. Kablo uzunluğunca işe koyulalım.

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Ülkede tarım bitmiş, tarlalara apartman dikilmiş. Tanzim satışlarda Mısır'dan ithal soğan, Suriye'den ithal patates satılıyor. Memlekette tarla sürecek çiftçi kalmamış. Hangi tarlayı kiminle sürecek o traktör? Önce yemek yemeyecek, su içmeyecek, köle gibi çalışıp para kazanamadığı için şikayet etmeyecek robot çiftçi yap. Sonra traktörü de yaparsın.

Tek tesellim, traktöre 7 liraya 8 saatlik enerji yüklüyorsun dedi. Ya “sana enerji yükleyeceğim” deseydi?