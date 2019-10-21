Keskin dikkat isterim.

Bir kez daha altını çizerek yazmak gerekir ki tüm akıl tutulmaları kalksın, tüm saplantılar yıkılsın.

Zihinler açılsın.

6 ay önce İstanbul Belediye yönetimi iktidar partisi AKP'nin elindeyken işçi ve memur alımlarında ölçü liyakat değildi. Belediyede işe girmek için KPSS birincisi, ikincisi, üçüncüsü olmak da ölçü sayılmıyordu.

Mülakat yapılıyordu.

Sorular soruluyor.

Cevabı verdin verdin.

Veremedin mi, istediğin kadar üstün yetenekte, çalışkanlıkta, bilgi sahibi olmakta en iyi sen olsan bile belediyenin hiçbir şirketinde işe giremiyordun.

Almıyorlardı.

Korkunçtu tablo.

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Mülakat soruları şunlardı:

TÜGVA'yı duydun mu?

En etkili lider kimdir?

Başörtüsü için ne düşünüyorsun? Sübhaneke cenaze namazında nasıl okunur?

Kıyam nedir?

Ensar Vakfı'nı tanır mısın?

Hangi yurtlarda kaldın?

İzzetbegoviç kimdir?

Hangi dershaneye gittin?

Hicret nedir?

Diriliş nesli sana ne ifade ediyor? Hicri ve Miladi takvim arasındaki fark nedir? Ölçülü demokrasinin zıddı nedir?

Necip Fazıl okudun mu?

Rabia işareti ne anlatır?

Sabah namazı kaç rekat?

İBB Gençlik Meclisi Başkanı kimdir? Geldiğiniz ilin AKP Belediye Başkan adayı kimdir?

İskilipli Atıf kimdir?

Tilavet secdesi nedir?

İHH'nin açılımını söyle?

(19 Haziran 2019, Özlem Güvemli'nin haberi.)

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Size şaka gelebilir ama yukarıdaki sorular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi AKP'nin elindeyken belediye şirketi İSKİ'ye 58 branşta 461 personel alımı için yapılan mülakat sınavında soruldu.

Yani kayırma vardı.

Kollama şahlanmıştı.

Kılıf hazırlanmıştı.

İktidar partisi AKP'nin adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir'i seçimde 806 bin oy farkıyla kaybetti fakat bu kez İstanbul'un tarihi ve şehir kimliği ile özdeşleşmiş Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının depo alanlarını bir iş adamına verirken “mülakat yöntemine” benzer kılıf yine kullanıldı. Ekrem İmamoğlu yönetimine geçmiş İBB, ihaleye bile alınmadan “şartnamede geçen müştereken ve müteselsilen kelimelerini aynen kullanmadığı” gerekçesiyle elendi.

Garları alan!

Alan değil verilen!

İş adamı, OKÇULAR Vakfı'nı tanıyor ve bütün mülakat sorularını eksiksiz biliyor olmalı ki, 2 yıl önce kurduğu şirketi, Cumhurbaşkanlığı'na, PTT'ye, TCDD'ye, Türk Telekom'a, THY'ye, TRT'ye, Halkbank'a, Emlak Konut'a, Marmaray'a, İGA'ya, Borsa İstanbul'a ve Anadolu Ajansı'na iş yapmış. Kârını, kazancını iktidarın yönetimindeki bu devlet şirketleri üzerinden kazanmış.

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Sizden ricam!

İş adamını izleyin.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını kiralayan 33 yaşındaki genç iş adamı, bu garları kullanarak yine devlet kurumlarına mal ve hizmet satarak mı para kazanacak? Ayda 350 bin TL'ye TCDD'den kiraladığı iki garın depolarından sadece birini belki de TCDD'ye ya da THY'ye veya Anadolu Ajansı'na, TRT'ye ayda 750 bin TL'ye geri mi kiralayacak?

Bu iş adamı!

Garları ne yapacak?

Okurum Ahmet Feridun Gündoğdu'nun şakaya getirip yazdığı gibi bu iş adamı, “HAZERFEN Danışmanlık adlı şirketi ile Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını havadan uçurarak Üsküdar'a indirecek” ve seyreden turistlerden döviz, dolar toplayıp, kazanca böyle mi geçecek?

Keskin dikkat isterim.

Ve titiz takip!