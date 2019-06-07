Diyorum ya… Utanmaları, sıkılmaları yok bunların…

Adamlarda iftira, hakaret, yalan-dolan çok! Uyduruk iddialarla karalamaya çalıştıkları Ekrem İmamoğlu, tam tersine toplumda daha da büyüyor, farkında değiller!

İmamoğlu'nu yıpratmak isterlerken bütün Trabzonlulara hakaret etmeleri de ayrı bir densizlik tabii ki…

Şu lâflara bakın:

“Bunların tamamı Ekrem gibi Müslüman gözüken Pontuslular… (Yani Rumlar)”

“Adam İstanbul'u tekrar Konstantinopolis yapan kişi…”

“Yunan halkı Pontuslu Ekrem'den yana!”

Leblebi kadar beyinleriyle daha neler neler uyduruyorlar? Halkımızı bu zırvalara inanacak kadar salak mı sanıyorlar?

Arsızlık, densizlik, rezillik… Ne derseniz deyin adamların yapıları bu! Fakat bütün bunlar boş! Halkın büyük bir bölümü artık kimin ne olduğunu öğrendi!

Belden aşağı vurarak seçimi kazanmaya çalışmak, acınacak bir zavallılığın ifadesidir!