Hak gaspı!

Durmak yok, yola devam! AKP kazanana kadar sayım sürecek!

Kafa bu işte! Harika bir demokrasi örneği (!) değil mi?

“Bu Türkler demokrasinin yeni bir çeşidini buldu!” diye dünyayı kendimize güldürüyoruz.

Binali Bey ne dedi?

“Bu acele niye? YSK mazbatayı kime verirse başkan odur.”

Yani seçimi kazanmak önemli değil, Yüksek Seçim Kurulu, paşa canı kime isterse mazbatayı ona, yani

Binali Bey'e verir, olur biter!

Seçim gecesi daha oyların sayımı bitmeden Binali Bey “Ben kazandım” diye açıklama yaparken rakibi Ekrem İmamoğlu 25 bin oy önde idi. Binali Bey'in bir bildiği mi vardı?

Sayım bahanesiyle bir hak gasp edilmek isteniyor! Nasıl olsa YSK denilen ve büyük oranda halkın güvenini kaybetmiş olan kurum ellerinde… İktidarın her itirazını emir sayıyor!

Bir bahane bulup İstanbul seçimlerini iptal bile edebilirler! Keyiflerinin kâhyası mısınız?

Bodrum, Türkiye'nin tatil cenneti diye biliniyor ya… Bu nedenle yurt içinden ve dışından turist akın ediyor.

Fakat son yıllarda şikâyetler arttı ve bölge cennet vasfını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Yaz aylarında iki milyonu bulan kalabalığı, yoğun trafiği ve başarılı sayılamayacak yönetimi nedeniyle eski yıllardaki o muhteşem Bodrum gitti, yerine İstanbul'un keşmekeşi geldi.

Bodrum'a “İstanbul'un arka bahçesi” derler. O arka bahçe de bozuldu, bir bakıma küçük İstanbul oldu. Dağ taşın betonla kaplandığı Bodrum'un kimliği her geçen gün biraz daha kayboluyor.

Bunları neden yazıyorum?

Bodrum'un CHP'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı hem kutlamak, hem de işinin çok zor olduğunu ona hatırlatmak için……

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Bodrum'u yönetmek kolay değil……

Perşembe günü Bodrum'un eski başkanı Mehmet Kocadon'dan başkanlık görevini devralan Ahmet Aras'ı zor işler bekliyor.

Yıpranan Bodrum'u tekrar “cennet” yapmak lâzım.

Yeni Başkan Ahmet Aras'ı seçimden önce tanıdım. Yarbaylıktan emekli eski bir asker…… Fakat emekli deyince onu yaşı ilerlemiş ve enerjisi azalmış biri zannetmeyin.

Ahmet Aras 49 yaşında, zinde, diri, çakı gibi bir adam… Belediyecilik serüveni yeni başlıyor ama yanında, 20 yıllık belediye tecrübesini üzerinde taşıyan Turgay Kaya gibi bir yardımcısı var. Kaya 15 yıl Kadıköy Belediye Başkan yardımcılığı yapmıştı, 5 yıldan beri de Bodrum'da görev yapıyor.

Bu ekibin Bodrum'u eski cazibesine kavuşturacağı umudundayım.

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Bodrum'un yönetiminde CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e de büyük iş düşüyor.

Partilerine kızıp karşı tarafa geçen Behçet Saatcı ve Mehmet Kocadon'un oyları bölmelerine rağmen seçimi açık farkla kazanan Dr. Osman Gürün, rantçıların hedefindeki tüm Muğla ilçelerini korumak için büyük bir hukuk mücadelesi veriyor.

Ahmet Aras, önceki Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile kavgalı olmamalı, hizmet için onunla el ele verip Bodrum'u “Gerçek Bodrum” yapmalı.

Bir “Atatürk” daha gitti!

AKP iktidarının “Atatürk alerjisi” malûm… Yavaş yavaş her yerden Atatürk adını yok ediyor!

Kent bilimci ve yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'tan şöyle bir mesaj aldım:

“Önce Tayyare Meydanı idi. Çocukluğumda yenilenerek Yeşilköy Havaalanı oldu. Pervaneli uçaklar hizmet verirdi. Uçakları sevdiğim için rahmetli babam beni oraya götürür, terastan uçakları izletirdi.

1970'lerde hocam Mimar Dr. Hayati Tabanlıoğlu'nun projelendirdiği Atatürk Havalimanı yapıldı. Daha sonra yeni dış hatlar terminal binası hizmete girdi. Yeni terminal 2000 yılında bitti, 18 yıl hizmet verdi.

Bana göre yer seçimi tartışmalı olan yeni “İstanbul Havaalanı” dün hizmete girdi. İstanbul Atatürk Havaalanı “İstanbul Havaalanı” oluverdi!

Atatürk bizim her şeyimiz. Kurtarıcımız, kurucumuz, ebedi liderimiz. Onun adı kimi, kimleri rahatsız etti? Kim, kimler adını sildi?”

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkede iktidarda kalmak değil, itibarda kalmak önemlidir (İsmet İnönü)