Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu:

“Her konuda çözümün önü açıldı! Yargı Reformu'na ilişkin tüm Baro başkanlarımızın ‘Çözülsün' diye kamuoyunun gündemine taşıdıkları hemen her konu, daha ilk yargı paketinde çözülmüş durumda” diyor.

Uygulamaya bakıyorum da “Metin Bey sanıyorum hayal görüyor!” diye düşünüyorum.

Burak Akbay olayı bunun kanıtıdır.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılması istenen Burak Akbay ne yapmış?

Yaptığı iş sadece demokratik hakkını kullanarak yaslara uygun şekilde bir gazete çıkarmak… Bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi SÖZCÜ ve sahibi FETÖ'cü diye yargılanıyor. Çünkü bu gazete iktidara muhalefet yapıyor! İşin gerçeği bu!

Peki, insanlık vicdanı nerede?

Hukuk profesörü Metin Feyzioğlu'nun “Her konuda çözümün önü açıldı” dediği hukuk bu mu?

FETÖ davaları yanlış eksene oturtuluyor ve bu nedenle ülkede güven kaybı yaşanıyor!