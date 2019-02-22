Dünyanın en güzel özelliklerinden biri güler yüzlü olmaktır.

Ekrem İmamoğlu'nda bu var.

Gülen bir yüzün, güzel sözlerin açamayacağı kapı yoktur.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin kaleleri olan ilçelere gidiyor, dönerci dükkânında vatandaşlar için döner kesiyor, kahvede oturup mahalleli ile çay içiyor.

Sakin, anlayışlı ve kibar… Kendisine yöneltilen en sert sözlere bile sinirlenmiyor, olgun cevaplar veriyor.

Ülkeyi yöneten siyasilerin birçoğu kavgadan beslenip nefret politikaları izlerken, İmamoğlu'nun parolası sevgi ve barış.

Bu tavırlarıyla çevresinde sempati çemberi oluşturan İmamoğlu, Esenler'de dertlerini dinlediği işsiz AKP'lilere “Sizin derdinize biz çare bulacağız!” sözü verdi.

İmamoğlu değişik bir siyasetçi profili çiziyor. Bir mahallede topluca karşısına dikilip “Erdoğan… Erdoğan…” diye tezahürat yaparak kendisini kızdırmak isteyen AKP'lilere bile nezaketle gülümseyerek “Hayırlı olsun efendim, hayırlı olsun!” diye cevap verdi.

İmamoğlu gerçekten iyi gidiyor.