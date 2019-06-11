Moderatör!

Uğur Dündar'ın reddettiği moderatörlüğü İsmail Küçükkaya kabul etti.

İngilizce “Toplantı başkanı, yönlendirici, arabulucu” anlamına gelen moderatöre ben Türkçe “Sunucu” diyorum. Yabancı kelimeleri sevmiyorum çünkü…

Uğur Dündar, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun TV'de yapacakları tartışmayı yönetmeyi neden reddettiğini açıklarken “Ben âdil bir açık oturum idare etmek, gazetecilik yapmak istiyordum. Ama bu bölünmüşlük ortamında gazetecilik yapmak mümkün değil” dedi.

Belden aşağı vurmanın marifet sanıldığı ülkemizde dürüst ve âdil davranmak bile karşı tarafı kızdırıyor!

16 Haziran'da yapılacak tartışmayı genç meslektaşımız İsmail Küçükkaya yönetecek.

Onun iki tarafa da eşit davranacağına inanıyorum ama yine de yandaş medyanın zehirli dilinden kurtulacağını sanmıyorum.

Ayrıca iktidar tarafı neden yandaş değil de muhalif bir isim seçti, anlamış değilim! Bir oyun mu var bu işte?