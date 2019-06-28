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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

Yanlış yol!

28 Haziran 2019
Yazarlar

İktidardaki akıl tutul­ması devam ediyor.
AKP'nin, halka hizmet edeceği yerde, hizmeti engellemek gibi çılgınca bir işe kalkış­tığı görülüyor.
Özellikle Ekrem İma­moğlu ve Mansur Ya­vaş'ın başarılı olmamaları için önlerine her türlü engeli çıkarmaya hazırla­nıyorlar!
İstanbul ve Anka­ra'daki belediye meclis­lerinde AKP çoğunlukta ya… Şimdi bazı bakanlık­lar, genelge yayınlayarak belediye başkanlarının önemli yetkilerini belediye meclislerine devrediyor.
İktidarın saçma sapan genelgelerle belediye başkanlarının elini kolu­nu bağlayıp iş yapamaz hale getirmeye çalışması halkın iradesine saygısız davranıp millete kazık atmak anlamına geliyor.
Böyle yaptıkça kendileri­nin daha da batacaklarını, fazla uzun olmayan bir zaman diliminde bataklı­ğın en dibine gömülüp bir daha çıkamayacak hale geleceklerini düşünmüyor­lar!
Yanlış yoldur bu… Halkla inatlaşmak akıl tutulmasıdır!

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