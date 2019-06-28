Yanlış yol!

İktidardaki akıl tutul­ması devam ediyor.

AKP'nin, halka hizmet edeceği yerde, hizmeti engellemek gibi çılgınca bir işe kalkış­tığı görülüyor.

Özellikle Ekrem İma­moğlu ve Mansur Ya­vaş'ın başarılı olmamaları için önlerine her türlü engeli çıkarmaya hazırla­nıyorlar!

İstanbul ve Anka­ra'daki belediye meclis­lerinde AKP çoğunlukta ya… Şimdi bazı bakanlık­lar, genelge yayınlayarak belediye başkanlarının önemli yetkilerini belediye meclislerine devrediyor.

İktidarın saçma sapan genelgelerle belediye başkanlarının elini kolu­nu bağlayıp iş yapamaz hale getirmeye çalışması halkın iradesine saygısız davranıp millete kazık atmak anlamına geliyor.

Böyle yaptıkça kendileri­nin daha da batacaklarını, fazla uzun olmayan bir zaman diliminde bataklı­ğın en dibine gömülüp bir daha çıkamayacak hale geleceklerini düşünmüyor­lar!

Yanlış yoldur bu… Halkla inatlaşmak akıl tutulmasıdır!