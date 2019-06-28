Yanlış yol!

İktidardaki akıl tutulması devam ediyor.
AKP'nin, halka hizmet edeceği yerde, hizmeti engellemek gibi çılgınca bir işe kalkıştığı görülüyor.
Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başarılı olmamaları için önlerine her türlü engeli çıkarmaya hazırlanıyorlar!
İstanbul ve Ankara'daki belediye meclislerinde AKP çoğunlukta ya… Şimdi bazı bakanlıklar, genelge yayınlayarak belediye başkanlarının önemli yetkilerini belediye meclislerine devrediyor.
İktidarın saçma sapan genelgelerle belediye başkanlarının elini kolunu bağlayıp iş yapamaz hale getirmeye çalışması halkın iradesine saygısız davranıp millete kazık atmak anlamına geliyor.
Böyle yaptıkça kendilerinin daha da batacaklarını, fazla uzun olmayan bir zaman diliminde bataklığın en dibine gömülüp bir daha çıkamayacak hale geleceklerini düşünmüyorlar!
Yanlış yoldur bu… Halkla inatlaşmak akıl tutulmasıdır!