45 şehit veren müdürden, ağlatan veda…

Kolay değil, Fetullahçıların “Hizmet hareketi” olarak nitelendirildiği yıllarda, emniyeti, yargıyı, mülkiyeyi ele geçirme planlarıyla ilgili rapor düzenlemek. Cevdet Saral'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü döneminde yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman, İstihbarat Şubesi'nde görevli Zafer Aktaş, Lütfullah Pekcan başta olmak üzere küçük bir grup aylarca çalıştı, yapılaşmayı ortaya koydu.

Rapor unutuldu, yerini aynı kadronun “yasadışı telefon dinlemeleri” yaptığı iddiası aldı. Çalışmaya katılanlar açığa alındı. Sonuçta beraat ettiler etmesine ama onlara herkes “Telekulak çetesi” diyordu. Açıkçası FETÖ'nün ilk komplosu, “Telefon dinleme skandalı” adıyla dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde raporu hazırlayanlara kurulmuştu.

BİR MÜDÜRÜN ARDINDAN

Lütfullah Pekcan'ı da açığa aldılar. İstihbarat kadrosundan çıkardılar. Beraat edince Malatya'ya Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak gönderildi. Pekcan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. O dönem DGM'de, halen Antalya C. Savcısı olarak görev yapan C. Savcısı Salim Demirci, Lütfullah Pekcan'la birlikte uzun süre çalıştı. Demirci, vefa örneği gösterip onu son yolculuğuna uğurlamak için Antalya'dan, Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gitti. Onun gibi Mardin'de birlikte çalıştığı ve halen Eskişehir Başsavcıvekili Mehmet Özer de cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Savcı Salim Demirci, telefonda Lütfullah Pekcan'ı şöyle anlattı:

“Lütfullah Pekcan, emniyetin gözdesi, judocu, Karadeniz'in yağız delikanlısı; mensubu olduğu tek tarikat da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti idi. FETÖ'nün FETÖ olduğu, kimsenin eleştiri yapmaya bile cesaret edemediği yıllarda, devletimizi kemiren bu hain yapı ile ilgili ilk ve en etkili raporu kaleme alan kadroda bulunan cesur yürekti…

17-25 Aralık sonrası değeri geç anlaşılan, halkın vicdanı büyük polisin, üzerine kayıtlı tek bir tapu, ev, arsa, banka hesabı olmadan; ‘Ne mutlu Türküm diyene' diyen, hastalığının en sert günlerinde bile; ‘vatan' diyen bir büyük yiğitti. Mekanı cennet olsun.”

DUYGULANDIRAN YAZI

Lütfullah Pekcan, Mardin Emniyet Müdürlüğü döneminde terör örgütünün suikast girişimlerinden kurtuldu. İlk rahatsızlığını Mardin Emniyet Müdürlüğü döneminde hissetti. Beyinciğinde küçülme olduğu anlaşıldı. Sağlık sorunları nedeniyle merkeze çekildi, başmüfettiş olarak görevlendirildi. Vefatından kısa süre önce Facebook sayfasına şunları yazdı:

“Ben, Lütfullah Pekcan. Mardin'de Emniyet Müdürü olarak 2 yıl görev yaptım. Nusaybin hendek operasyonları da dahil 1 yılda 45 polis şehit verdim. Gün oldu şehitlerimizin parçalarını topladım, gün oldu ailelerine teselli verdim. Bendeki bu hastalık gizliden varmış. Üzüntü, yorgunluk ve stres ortaya çıkardı. Gece saat 03'te sızmışlar, 05'te Dargeçit İlçemizden bir telefon: ‘Müdürüm 5 şehidimiz var.” Sabahın 6 buçuğunda orada arkadaşların arazide parçalarını topluyorum. Sonuç ortada. Ama hakikaten vatan sağolsun, o kadar insan şehit olmuş, canını vermiş, ben azıcık sağlığımı kaybettim, ne olur?”

SON YOLCULUĞUNDA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, genel müdür yardımcılığı döneminde FETÖ kumpasına uğradı. Fetullahçıların Emniyet yapılanmasını ifadelerinde en net anlatan üç-dört kişiden birisiydi. Görevden alındı, haksızlıklara uğradı. Sonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Önceki genel müdür Celalettin Lekesiz kimlerin FETÖ'nün kumpasları sonucu sıkıntı yaşadığını biliyor. O yüzden, onların hak ve hukuklarını korudu. Lekesiz gibi Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yardımcısı Adem Çakıcı, eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Kaçakçılık ve Organize Daire Başkanı Resul Holoğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengül, Emniyet müdürleri Mustafa Aydın (Tekirdağ), Engin Dinç (Eskişehir), Suat Dilmenoğlu (Hakkari), Mehmet Aslan (Erzurum), Kenan Yıldız (Ağrı), Vedat Yavuz (Samsun), Murat Kolcu (Çorum), Sadettin Aslan (Çankırı), Mahmut Çorumlu (Kırıkkale), Hasan Onar (Mardin), Veysel Tipioğlu (Şanlıurfa), Sırrı Tuğ da (Karabük) oradaydı.

Amasya Valisi Osman Coşkun, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, emniyetin bu acı gününde törenin aksaksız yapılması için da ayrıca çaba gösterdi. Lütfullah Müdüre Allah'tan rahmet diliyoruz.