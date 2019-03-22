Cumhurbaşkanı Yardımcısının zor seçimi

Yozgat'ın Çekerek İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bu göreve gelmesi kuşkusuz Çekereklileri, Yozgatlıları memnun etti. Ama bir kamu görevlisinin sanki siyasetçiymiş gibi belediye başkanlığı seçimine bu kadar karışması açıkçası Çekereklileri şaşırttı.

AKP belediye başkan adayının belirlenmesinden ve seçim çalışmalarının başlamasından sonra Fuat Oktay, iki kez Çekerek'e geldi. Üzücü olay nedeniyle Yeni Zelanda'ya gitmemiş olsaydı, o tarihte yine Çekerek'te olacaktı. Önceki gelişlerinde Oktay, AKP adayına oy isterken, “Ana ocağım, baba kucağımda beni mahcup etmeyin” diyordu. Ama Oktay'ın ana ocağına onlarca korumayla gelmesi de yadırganıyor.

SEÇMENİ FONA BAĞLAMIŞLAR

Çekerek merkezde 6 bin 750 seçmen var. İlçe ve köylerindeki toplam seçmen sayısı 21 bini buluyor. Bakın şu işe siyasetçiler Yozgatlı'ya “Çalışma, biz sana bakarız” demiş olacak ki 21 bin seçmenden 17 binine fondan maaş bağlamış. Ne olmuş, üretim, yatırım olmayınca, Çekerek'in merkez nüfusu 15 binlerden 9 bin 700'e inmiş.

Çekerek başkan adayının belirlenmesinde Fuat Oktay değil, Milletvekili Yusuf Başer etkili oldu. Sonuçta, Çekerek'te AKP'den Eyüp Çakır, İYİ Parti'den Duran Özkan, MHP'den Mustafa Bal, SP'den ise Mustafa Alan yarışıyor. Ama koşullar asla eşit değil. Bakıyorsunuz Enerji Bakanı geliyor, Spor Bakanı geliyor, Fuat Oktay'ın danışmanları resmi araçlarla geliyor, AKP adayı için oy istiyor, onun adına vaatlerde bulunuyor. Fuat Oktay'a bağlanıp telefonla mesajlarını dinletiyorlar.

Adil olmayan o yarış, ağırlıklı olarak AKP ve İYİ Parti arasında geçecek. Ankara'dan gelen değişik bakanlıkların temsilcileri, şimdi yeni bir uygulama başlattı. Özellikle kadınlara gidip kendilerinden ne gibi talepleri olduğunu soruyor ve onlara bir form doldurtuyor. Kadınlar ne ister: Oğluna, kızına, damadına, gelinine iş istiyor. Bakın neler yaptığına.

İSİM LİSTESİ HAZIRLIYORLAR

Vay uyanıklar vay, ev ev dolaşıp, formu doldurtuyorlar. Birkaç gün sonra, Ankara'dan o formda ismi, telefon numarası yazılı olan kişi aranıyor, “İlgili makamlara durumunuz iletildi. İşe başlatılmanız için gerekli çalışma yapılıyor, listeye alındınız” deniliyor.

“Eee, ne zaman işe başlayacağım?”diye soranlara hep “Seçimden sonra” deniliyor. AKP adayı kazanırsa 500 kişi işe girecek, Yozgat'ın plakası numarası olan 66 da “proje hayata geçirilecekmiş!” Eğer 500 kişinin işe alınması, bırakın tamamını projelerin bir kısmını gerçekleştireceksiniz bunun için fedakarlık yapmaya hazır olan var.

SEÇİM SONRASI DEĞİL, ŞİMDİ

2009-2014 yıllarında Çekerek Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve bu seçimde İYİ Parti'den aday olan Duran Özcan halka şu sözü veriyor:

“Ev ev dolaşıp seçimden sonra iş vaadini, önceki belediye seçiminde de yapmışlardı. Ancak bu sözler yerine getirilmedi. Yine aynı taktik uygulanıyor. Söyledikleri gibi 500 hemşehrimizi seçimi beklemeden işe alsınlar, söz verdikleri bırakın 66 projeyi, yarısını yapacaklarına ait noterden taahhütname versinler ben hemen AKP adayının lehine çekilirim. Önemli olan Çekerek'in, Çekerekli'nin kazanması, insanlarımızın iş sahibi olmasıdır.”

KÖYLÜSÜ NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la, eski Milletvekili Yusuf Bacanlı aynı köyden. Bacanlı da İYİ Parti adayı Duran Özkan'ın kazanması için çalışıyor. AKP'den her dönemde Yozgat'tan bakan bulunmasına, bürokraside önemli görevleri olmasına karşın Yozgat, her dönem kan kaybediyor. Yusuf Bacanlı, “Arşiv yalan söylemez” diyor ve şunları hatırlatıyor:

“Yozgat'ın nüfusu 1965 yılında 438 bin, 2000 yılında 683 bin, 2015'de ise 419 bine indi. Kentimizde iki televizyon vardı, şimdi yok. Milletvekili sayımız 6'dan 4'e düştü. Resmi göç haritasına göre, yatırım olmadığı için en çok göç veren iki ilden biriyiz. Bira fabrikasını özelleştirip yerine apartman yaptılar. Şeker fabrikasını yabancı şirketin baskısıyla özelleştirdiler.”

Madem 500 kişinin seçimden sonra işe başlatılacağı söyleniyor. Bekletmeyin, hemen başlatın. Yapacaklarınızı da taahhüt edin, güçlü rakibiniz Duran Özkan da AKP adayı lehine seçimden çekilsin. Böylece Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da rahat bir nefes alsın…