Muharrem İnce, 33 yaşında CHP İl Başkanlığı, 4 dönem milletvekilliği yaptı. Partisinin TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçimi kaybetti. Seçim gecesi hiçbir açıklama yapmaması nedeniyle eleştirildi. Şu anda emekli milletvekili.

İnce, iddiasından hiçbir şey kaybetmiş değil. “CHP'nin Genel Başkanı olacağım. Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı seçimine gireceğim ve kazanacağım” diyor. Böyle bir şey olur mu bilemem ama İnce, inceden inceye çalışıyor.

GİZLİ ÇEKİM

İnce'nin partide şimdi bir görevi yok. Ama geniş bir kadroyla memleket meseleleri üzerine çalışmalar yapıyor. Örneğin dış politikadaki gelişmeler oturulup enine-boyuna tartışılıyor. Ekonominin durumu uzmanları tarafından anlatılıyor. Sanki, yarın göreve başlayacakmış gibi çalışılıyor, gündemden kopmuyor. İnce'nin bir özelliği de her çalışma konusu ile ilgili notları kalemle yazması oluyor. CNN Türk'te, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İnce, hemen her konuda hazırlık yapmış ve her konuyu da el yazısıyla yazmış. Hangi konuda soru yöneltiliyorsa, İnce, hemen o kağıtları çıkarıyordu.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifini nasıl aldığını şöyle anlattı: “Cumhurbaşkanlığı seçiminden yaklaşık 6 ay kadar önce genel başkana gidip, aday olmasını önerdim. Eğer aday olmayacaksa ben aday olacağımı söyledim. Konu orada kaldı. 28 ya da 29 Nisan tarihinde genel başkan beni yanına davet etti, anketler yaptırdık, senin aday gösterilmeni isteyenlerin oranı yüzde 85 civarında.”

Bu konuşma ikisinin arasında kaldı. Kimsenin duymasını istemiyorlardı. Kılıçdaroğlu, Mayıs ayının ilk haftasında İnce'nin adaylığını açıklayacaktı. Bu arada da Muharrem İnce'nin hazırlık yapması gerekiyordu. Ortada daha ne fotoğraf, ne otobüsün giydirilmesi vardı. Bir de şöyle bir durum vardı: Açıklama yapmadan fotoğraf çektirmesi halinde, bu duyulacak ve İnce'nin aday olduğu ortaya çıkacaktı. Fotoğraf için stüdyoya gitmedi, gizli saklı bir şekilde arkadaşının ofisinde çektirdi. CHP'nin otobüsünde bulunan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları çıkarıldı, yerine İnce'nin fotoğrafları giydirildi.

ADAY OLACAK MI?

CHP'de, aday olunmaz, delege aday gösterir anlayışı hakimdir. Aday olmayı planlayan kişinin seçime müdahil olması gerekiyor. Muharrem İnce, kongrelere müdahil olmayacağını söylüyor. Ama, kendisine delegelerden önemli destek olacağına da inanıyor. Bu durumda genel başkan adayı olacağını anlatıyor.

Dahası, genel başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanacağını belirtiyor. Görüşü, CHP'nin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde. Eğer, genel başkan seçilirse Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Muharrem İnce bunları söylüyor ama CHP Genel Merkezi'nde böyle bir hava yok. Daha doğrusu ne genel başkanlık, ne de Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemlerinde değil.

Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin gibi illerin büyükşehir belediye başkanlığını CHP adaylarının kazanmasıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir güç elde ettiğini herkes kabul ediyor. CHP yönetimi içinde yer alan bazı kişilerin de Muharrem İnce'ye selam bile vermediklerini de parti içinde olanlar biliyor.

MECLİS'E GİTTİ

TBMM'de yaptığı ateşli konuşmalarıyla CHP grubunu ayakta tutan Muharrem İnce, açıkçası milletvekilliği günlerini de özledi. Bir milletvekiliyle otururken, vekilin “Ben Meclis'e gideyim” demesi üzerine İnce, “Ne mutlu sana Meclis'e gidiyorsun” dedi.

İşte, yine böyle TBMM'yi özlediği gün çok yakın arkadaşı olan milletvekilinin odasına gitti. Vekil odasında yoktu. Milletvekilinin odasına girdi, kendisine bir kahve söyledi. O kahveyi büyük bir keyifle yudumladı.

GÖREV VERİLİRSE

Muharrem İnce, genel başkan olamaz, Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine parti yönetiminde görev verse acaba bunu İnce kabul eder mi? İnce, bu konuda son derece net, “Kabul etmem” diyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun süre olmasına rağmen, İnce'nin televizyon programlarına çekip adaylık, genel başkanlık konularını konuşmasını CHP yönetimi nasıl karşılıyor? Açıkçası İnce'ye kızıyor ve partiyi tartışmalı hale getirdiğini vurguluyorlar. Bunu sorduğumuzda, İnce, her konunun tartışılmasını, bunların partiye bir zararı olmadığını söylüyor.

CHP'de genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği döneminde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunan Yılmaz Ateş'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye FETÖ'cülere teslim ettiği iddiasına Muharrem İnce de isyan etti, “Yılmaz Ateş hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını” istedi.

CHP'ye bazen en büyük zararı, yıllarca parti yönetiminde bulunmuş, olanlar yapıyor. Bu durum, kuşkusuz en çok AKP'nin ve yandaş yayın organlarının işine geliyor. Kimseyi dava etmeyen CHP yönetimi, bu yüzden her zaman hedef tahtası oluyor.