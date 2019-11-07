Çakışma halinde hangi sigorta geçerli?

Eşim Ekim 1972 doğumlu. İlk sigorta girişi Bağ-Kur kapsamında 1 Kasım 1990 tarihinde. 1990-1997 yılları arasında kesintisiz toplam 2558 gün Bağ-Kur prim ödemesi mevcut. 1996 Ağustos ayında özel bir bankada SSK kapsamında çalışmaya başladı. Bu kapsamda da 2019 Şubat ayına kadar toplam 8051 gün prim ödemesi bulunuyor. 1996-1997 yılları arasında yaklaşık bir buçuk yıl Bağ-Kur ve SSK birlikte olmak üzere mükerrer prim ödemeleri mevcut. Emeklilik hesaplamasında bu mükerrer prim ödemelerinin hangisi dikkate alınır? Eşim hangi şartlarla emekli olabilir? EYT yasası çıkarsa yararlanması mümkün olur mu? Nil G. Feyzioğlu

1 Mart 2011 tarihinden önceki dönemde, aynı anda 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek çalışma (sigortalılık statülerinin çakışması) halinde önce başlayan sigortalılık hali geçerli sayılıyordu. Eşinizin sigortalılık sürelerinin çakıştığı dönemde önce başlayan Bağ-Kur sigortalılığı geçerli sayılır. Çakışan dönemde SSK kapsamında ödediği primlerin iadesini talep edebilir.

Eşiniz 4/a statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaş şartlarına tabi. Yaş dışındaki şartları sağlamış olduğundan, 52 yaşını dolduracağı Ekim 2024'te emekli olmaya hak kazanır.

EYT yasası çıkarsa yararlanır. Ancak EYT yasasına fazla umut bağlamayın. Zira Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir süre önce gündemlerinde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmadığını açıkladılar.

Türkiye'de çalışırsam aylığım kesilir mi?

İki konu hakkında bilgi almak istiyorum. 3201 Sayılı Yasa kapsamında yurtdışı borçlanması yaparak Türkiye'den 4/a veya 4/c statülerinden emekli olanlar tekrar yurtdışında çalışmaya başladıklarında aylıkları kesiliyor. Bu durumdaki bizler Türkiye'de ikamet ediyoruz, burada çalışabilir miyiz? Emekli aylıklarımız kesilir mi?

Bir de Türkiye'de SSK'lı çalışmaya başladığımızda, yurtdışı prim iadesi şartındaki iki yıllık bekleme süresi tekrar kesilir mi? Nevzat Sayın

Türkiye'de çalışmaya başlamanız halinde emekli aylığınız kesilmez. 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya başlarsanız, çalışmanız karşılığı alacağınız ücretinizden yüzde 7.5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.

Prim iadesi için aranan iki yıllık bekleme süresi, çalışmaya başlamanız halinde kesilir. Sigortalı çalışmanız sona erdiğinde yeniden başlar.

Baba yaşarken emekli aylığından yararlanılabilir mi?

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan eşinden ayrılmış bir bayan, yaşamakta olan babasının maaşından yararlanabilir mi? İsmi saklı

Ölüm (dul/yetim) aylığı, sigortalı iken ya da emekli aylığı almakta iken vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan bir aylık olup, baba yaşarken kızına aylık bağlanmaz.

Ancak babanın vefatından sonra sosyal güvencesi olmayan boşanmış kız çocuğuna babasından aylık bağlanır.