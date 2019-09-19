Eşim kaç gün doğum borçlanması yapmalı?

Eşim 1 Ocak 1966 doğumlu. SSK girişi 1 Temmuz 1992 olup, 28 Şubat 1993 tarihine kadar 167 gün prim ödemesi var. İsteğe bağlı olarak 1 Ekim 2016 tarihinde prim ödemeye başlamış olup, prim ödemeleri devam etmektedir. 9 Kasım 1992 ve 22 Ocak 2003 doğumlu iki çocuğumuz var. Eşim 4/a statüsünden emekli olabilmesi için kaç gün doğum borçlanması yapmalıdır? Hangi tarihten itibaren 4/a'lı olarak prim ödemesi gerekir ve kaç yaşında emekli olabilir? Vacit Kadıoğlu

Eşiniz 4/a (SSK) statüsünden normal emekliliği için gereken 20 yıl sigortalılık süresi ile 49 yaş şartlarını sağlamış. Ancak 5600 prim günü olması gerekiyor. Bunun için de çok eksiği var. İki çocuk için 1440 gün (4 yıl) doğum borçlanması yapsa dahi, 8 yıl daha prim ödemesi gerekiyor. Yaştan emeklilik için ise 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi olup, emeklilik planlamasını yaştan emeklilik üzerine yapması daha avantajlı.

Bunun için isteğe bağlı sigortalılığı 1230 güne ulaştığında sona erdirilmeli. 4/a kapsamında sigortalılığını başlattıktan sonra iki çocuk için borçlanabileceği sürelerin tamamını borçlanıp, geri kalan eksik prim gününü 4/a kapsamında tamamlamalı.

Malulen emeklilik için ne yapmalıyım?

1967 doğumlu bayanım. İlk SSK'lı işe girişim 2011 yılında. 500 prim günüm var. Kanser hastasıyım, yüzde 85 raporum var. Malulen emeklilik için ne yapmam gerekir? Toprak

Öncelikle geçmiş olsun, Allah şifasını versin. Malulen emeklilik için malul sayılma, 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü olmak üzere üç şart aranıyor. SGK'ca yetkilendirilen hastane sağlık kurulunca düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az yüzde 60'ının ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra kaybedildiği SGK sağlık kurulunca tespit edilenler malul sayılıyor. Ayrıca kanser hastaları, hastalığın türüne göre 12-24 ay arası süreyle malul kabul edilebiliyorlar.

Hastalığınız ve rapor oranınıza göre malul sayılmanız mümkün. Ancak hem sigortalılık süreniz 10 yıldan, hem de prim gününüz 1800 günden az olduğundan, maalesef malulen emekli olamazsınız.